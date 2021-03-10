【新冠肺炎】新增8宗確診個案　6宗本地感染包括3宗源頭不明

▲ 本港新冠肺炎疫情未止。（馮漢柱攝）

本港新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心公布今日（10日）新增8宗確診個案，其中2宗為輸入個案，3宗為源頭不明的本地個案，其餘3宗與本地個案有流行病學關連。

3宗源頭不明個案昨日已公布，詳情如下：

26歲男病人（個案編號：11123）。他於2月21日出現發燒，3月3日到基督教聯合醫院急症室求醫，同日入院接受治療。他於3月8日抽取樣本，其後確診。病人為一名活動助理，最後上班日期為3月2日。



58歲男病人（個案編號：11128）。他於3月3日出現發燒，3月8日遞交樣本，其後確診。病人為一名公司管理人員，最後上班日期為3月5日。



27歲男病人（個案編號：11129），他沒有病徵，3月8日遞交樣本，其後確診。病人為 Ursus Fitness 的健身教練，最後上班日期為3月9日。

另外，衞生防護中心指位於西營盤薄扶林道 64-68 號地下 2-4 號鋪 Ursus Fitness 再出現9宗涉及員工及顧客的初步確診個案。中心呼籲曾於3月1日至10日到訪 Ursus Fitness 的人士盡快致電中心熱線2125 1111或2125 1122，以便中心進行流行病學調查及接觸者追蹤工作。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩