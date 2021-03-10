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【援交騙案】5名男子網上稱可提供援交服務騙280萬被捕　警方指去年同類騙案受害人年紀最小只得10歲

社會 14:02 2021/03/10

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5名男子網上稱可提供援交服務騙280萬被捕。

「假援交」騙案近年有上升趨勢，警方去年接獲800多宗騙案涉款3,200萬元，受害人年紀最小只得10歲。警方今（10日）表示，昨日展開代號「天屏」行動搗破一個網上詐騙集團，拘捕5名男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及洗黑錢罪，涉及11宗騙案，騙款達280萬元。

網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子斌表示，警方在留意到「假援交」騙案有持續上升趨勢，在2020年接獲858宗報案，相比2019年上升97宗 ，約12.7%，損失金額高達3200萬元，上升8.1%。網罪科其後鎖定一個在香港活躍的跨地區犯案集團，該集團成員取得大量銀行戶口和支付工具的帳戶作為收取騙款，另有成員在社交媒體和交友平台不停發放聲稱可提供援交服務的訊息，並向受害人指要先付按金才可作出會面，從而取得騙款。

經調查後在昨日（9日）拘捕5男子（22至57歲），涉嫌「以欺騙手段取得財產」及洗黑錢罪，涉及在2019年10月至去年11月於本港發生的11宗案件，損失金額約280萬元，行動中檢獲一部電腦、13部手機和流動裝置及8張銀行卡和提款卡。

網絡安全及科技罪案調查科高級督察潘樂信表示，騙徒的犯案手法先在社交平台和交友軟件認識受害人，其後向受害人聲稱可提供援交和性服務，訛稱見面前受害人要先透過購買充值卡、虛擬貨幣或以銀行轉賬形式付交訂金，騙徒繼而會要求受害人提供個人資料以作核實，及催促受害人提交金錢或以恐嚇形式勒索受害人。

根據警方統計數字，2020年援交騙案中佔97%受害人是男性，當中主要由10歲至19歲，和20歲至29歲兩個年齡層的年青人為主，分別佔15%和51% ，當中24%為學生，相信犯罪分子針對年輕人經常使用社交媒體和交友軟件的習慣，從而令年青人受騙。

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記者：曾秋文

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