【暴動襲擊】涉沙田站示威3男女否認暴動襲擊　控方指有督察咬傷手數次

▲ 2男1女被控暴動及襲警等共4罪，案件於區域法院開審。（經濟曰報資料圖片）

前年9月7日港鐵沙田站有示威者聚集，及後與警方發生衝突，有人投擲雨傘及疑似金屬物等雜物，事件中2男1女被控暴動及襲警等共4罪，案件今（10日）於區域法院開審。控方開案陳詞指，聚集的示威者當中，其中1名被告照射鐳射光後被制服，其後更企圖逃走，警員將他拉入車站控制室期間，有被告投擲「一件金屬物」擊中警員，另有被告伸出雨傘阻止警員關上控制室的門，督察被咬左前臂及手數次。

案中首兩名被告劉婉玲（46歲；公司經理）及謝嘉綸（43歲；活動策劃員）同被控1項暴動罪，控罪指他們於2019年9月7日在港鐵沙田站與其他身份不詳人士參與暴動。

次被告謝嘉綸另被控於同日同地襲擊督察1663。同案的第3被告李俊霖（28歲；電腦技術員）則被控1項抗拒警務人員及管有攻擊性武器。控罪指他於同日同地抗拒執行職務的督察1663，以及管有2支鐳射筆。

控方開案陳詞指，2019年9月7日晚上近10時，近50名示威者在車站外聚集，督察1663在場駐守，另有5名警員與示威者對峙，期間示威者不斷用鐳射筆照向當中的1名警員8943。

及後，督察1663與其他警員撤退至車站控制室，警員8943因被鐳射光照射感不適，由其他警員護送到車站外登上救護車。車站外有近50名示威者走近督察1663等人，第3被告李俊霖以鐳射筆照射後跑入車站，及後被警員制服，但之後掙扎及兩度企圖逃走。

督察1663阻止第3被告逃走時，被對方咬左前臂及手數次。期間，約50名示威者接近，並向警員照射鐳射光及投擲雨傘等雜物，當中首被告曾投擲一把摺傘。

控方又指，警員將嘗試逃走的第3被告帶入控制室，但對方繼續掙扎及蹬腳，拒絕被拉入控制室，有示威者投擲雜物，首被告投擲一件金屬物並擊中督察1663的後腦。

期間，次被告曾伸出一把雨傘阻止警員將控制室門關上，另有人用滅火筒向門噴出氣體，最終警員成功將第3被告帶入控制室，並將他拘捕。另外兩名被告及後分別在機場及住所被捕。

控方另指，4名警員因事件受傷，督察1663頭部輕微受傷，手臂發紅及左腿擦傷，獲批3天病假。另外3名警員分別手指受傷及肌肉觸痛，獲批2至5天病假不等。事件中，港鐵沙田站內部分設施有被損毀。案件下午續。

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記者：林欣樂