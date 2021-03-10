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【春夏護膚】innisfree柑橘美白精華為轉季恩物　一枝具備美白+修復毛孔瑕疵+補水功能

休閒消費 14:10 2021/03/10

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韓國天然護膚品牌innisfree轉季再推濟州柑橘煥白無瑕精華。

適逢轉季，天氣時冷時熱，需要穩定性高的護膚品呵護皮膚。韓國天然護膚品牌innisfree早前推出的濟州柑橘煥白無瑕精華深受韓國女生熱捧，一枝精華集合美白、修復毛孔瑕疵及補水功能，正好為夏天做好預備！

innisfree為濟州柑橘煥白無瑕精華調製出低敏溫和而高效煥白配方，採用濟州天然柑橘萃取X10.1%三重維他命，再採用9大無添加化學物，通過皮膚科醫生測試真正溫和不刺激。

濟州柑橘煥白無瑕精華含有豐富及成分穩定的天然維C能夠溫和煥白不致敏。當中的乙基維他命C，成分穩定不易氧化，最易被皮膚吸收，美白功效更顯著。加上pH值平衡配方，將pH值保持在pH4.5，有效達至美白效果，並產生保護皮膚天然屏障。

濟州柑橘煥白系列除了精華，還有潔面乳、爽膚水及睡眠面膜等等，點擊大圖了解濟州柑橘煥白無瑕系列詳情。

    點擊圖片放大
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同場加映：除了透過護膚品美顏，吃對的食物也可達至美顏功效，牛油果高纖高鉀，有修身美容功效，簡易食譜即睇：【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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