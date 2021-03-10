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【源頭不明】Ursus Fitness至少9人確診及初步確診　3月1日至10日到訪人士須與當局聯絡

社會 14:13 2021/03/10

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新增8宗確診個案，有3宗為源頭不明的本地個案，包括一名Ursus Fitness 的健身教練。

衞生防護中心公布今日（10日）新增8宗確診個案，有3宗為源頭不明的本地個案，包括一名Ursus Fitness 的健身教練。衞生防護中心表示，位於西營盤薄扶林道64-68號地下 2-4號鋪Ursus Fitness 再出現9宗涉及員工及顧客的初步確診個案。

今日新增8宗確診個案，詳細即看：【下一頁】

衞生防護中心表示，今日源頭不明個案的27歲男病人（個案編號：11129）為 Ursus Fitness 的健身教練，最後上班日期為3月9日。在跟進其個案的流行病學調查最新資料顯示，位於西營盤薄扶林道 64-68 號地下2-4 號鋪 Ursus Fitness 再出現9宗涉及員工及顧客的初步確診個案，中心正跟進調查個案的感染是否有關聯，以阻截病毒進一步擴散的潛在風險。

（Ursus Fitness社交平台圖片）

西營盤URSUS fitness今日亦於社交平台公布，有5名員工和1名客人經檢測後呈陽性，相關健身室昨日已關閉。衞生防護中心呼籲曾於3月1日至10日到訪 Ursus Fitness 的人士盡快致電中心熱線2125 1111或2125 1122，以便中心進行流行病學調查及接觸者追蹤工作。

同場加映，過分扭動創傷頸部易招中風，病後復康靠運動和清淡飲食：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

 

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