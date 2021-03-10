【解春困】春天疲累頭暈胃口差 中醫推介茶療去濕解春困【附做法】
保健美顏 18:16 2021/03/10
春天天氣潮濕、乍暖還寒，若你特別易出現疲累、胃口差、昏昏欲睡情況，可能是處於「春困」狀態。TOPick綜合多位中醫師的意見，列出春困症狀，以及解春困的茶療。
春困症狀
註冊中醫師陳沛思指出，春天開始回暖，而且變得潮濕。春困成因是脾虛有濕，脾胃負責祛濕，若脾胃虛弱，濕邪無法祛掉，就會感到身體重墜和疲倦，也較常出現不起勁、昏昏欲睡等症狀。若脾胃功能變差，容易造成大便不通或腹瀉、過胖或過於瘦削的情況，長遠下去會嚴重影響健康。
春困分為寒濕和熱濕兩類：
- 寒濕：容易怕冷、大便稀爛或不通
- 熱濕：在濕困的基礎上，伴有咽痛、眼乾澀、大便灼熱的局部熱症狀。常因為睡眠不足、飲食不節導致虛火上炎所致。
春困飲食宜忌
陳醫師指，春困人士宜吃及忌吃以下食物：
- 宜：生薑、陳皮、普洱、茯苓、白朮
- 忌：牛奶、芝士、沙律、魚生、冷飲
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解春困茶飲
註冊中醫師呂兆陞推介以下2款去濕茶，紓緩春困症狀，適合成人及小朋友。
【寒濕體質】生薑陳皮飲
- 功效：祛寒化濕
- 材料：生薑3片（薄片連皮）、陳皮半塊
- 做法：把所有材料放在杯中，用沸水焗10分鐘即可飲用（可沖泡數次）
- 注意：陰虛火旺體質慎用。只要體質合宜，晚上飲用亦可。
【濕熱體質】荷葉綠茶
- 功效：清熱利濕祛暑
- 材料：荷葉5克、綠茶5克
- 做法：荷葉剪成小片，把所有材料放在杯中，加沸水焗5分鐘即可飲用。
- 注意：脾胃虛寒體質慎用
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責任編輯：羅嘉欣