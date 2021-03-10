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【疫苗接種】病人組織指政府有責任把關　林正財稱出現嚴重個案屬預期之內

社會 14:21 2021/03/10

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本港新冠疫苗接種計劃開展近半個月，接連有接種者打針後出現不適或死亡。（陳靜儀攝）

本港新冠疫苗接種計劃開展近半個月，有逾11.3萬人已打了首針，惟接連有接種者打針後出現不適或死亡，科興疫苗接種率更進一步跌至64％。有病人組織認為政府有責任把關，建議容許醫護人員在打針前查看臨床系統了解接種者的病歷；西醫工會冀當局訂立清晰指引。疫苗接種計劃專責工作小組成員、安老事務委員會主席林正財則指，當愈來愈多人接種疫苗，就會出現愈多異常或嚴重副作用的個案，屬可預期之事，強調接種計劃有專家把關，最重要公開透明。

病人政策連線主席林志釉今日（10日）在電台節目中表示，雖然病人有責任了解個人身體狀況，但60歲或以上長者認知能力非常參差，單靠他們對自己身體作評估，未必足夠，當局在確保巿民應否接種疫苗亦有責任，例如醫院的臨床管理系統看到病歷、用藥等資料和記錄，甚至覆診日期等，可以放在接種中心內作監察，如有懷疑，可讓醫護做第二層把關。

西醫工會流行病委員會主席陳培光則言，私家醫生現時在診所有貼出告示，建議個別長期病患者暫時不能接種疫苗，惟目前無明確準則，醫生很難判斷，藥廠目前提供的資料亦有限。

他建議，政府可訂立準則，清晰指出甚麽情況不能打針，又指政府訂明醫生接種不能額外收費，但醫生或需為病人檢視詳細病歷，量度維生指數、問診等，都是平日需要收費的項目，期望政府能夠清楚說明。

林正財表示，市民體質因人而異，難以訂立接種標準；而隨著更多人接種疫苗，出現更多嚴重副作用或異常個案是預期之內，影響市民信心亦屬常見，相信只要資訊公開透明，加上專家把關，問題應不大。

他說，有於安老院舍家屬擔心疫苗帶來的副作用，相信只要有醫護人員向他們解釋清楚，會逐步恢復信心；又建議長者如要選擇科興疫苗，應前往私家診所接種，因為醫生可在現場問清楚長者的病情，有疑惑時亦可以詢問醫生。

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記者：陳曉瑩

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