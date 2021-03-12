前列腺癌可根治　新技術減副作用

根據醫管局公布的數據，在2018年，前列腺癌死亡率排名第四，死亡個案共有468宗。泌尿科專科醫生崔家倫表示，早期前列腺癌並沒有明顯病徵，得益於近年大眾對癌症篩查的重視，大部分早期前列腺癌可經由抽血檢測前列腺抗原PSA或探肛前列腺指檢發現，如有懷疑會先安排進一步檢查，例如利用磁力共振及經會陰前列腺穿刺活檢作診斷，再根據風險評估，為病人制訂最合適的治療方案。



過往大眾對癌症不了解亦缺乏警覺性，令不少前列腺癌患者在出現如骨痛、小便帶血等第三、四期前列腺癌病徵才發現患上癌症。崔家倫醫生指，現時中年男性可以透過定期抽血檢查PSA指標，從而得知患上前列腺癌的風險。「因為前列腺癌與前列腺良性增生有類似的下尿道徴狀（LUTS），例如尿頻、尿道阻塞而感到排尿困難、夜尿等，容易被忽略，所以建議年過50歲或有相關徵狀的人士盡快求診。」



早期可採積極觀察方案

早期前列腺癌局限在前列腺內，經醫生評估後如屬低風險群組，即活檢組織結構Gleason Score 6分，或PSA指數20以下，因日後出現擴散的機會極低，患者可採用積極觀察（Active Surveillance） 的治療方式，定期覆檢癌指數的狀況，再按需要加以調整治療方案。積極觀察可以避免初期患者受到積極治療方法帶來的副作用，尤其是手術後的尿失禁及勃起功能障礙等，這可讓病人擁有較佳的生活質素。

崔家倫醫生解釋：「大眾認知的癌症是有和沒有的分別，患上癌症就需要治療。然而前列腺癌的不同之處，是部分患者一直沒有進一步惡化、擴散，亦沒有為身體帶來任何病徵；有部分患者的情況卻非常惡劣，日後惡化可能性較大，則需要採取進取的根治性方案，即前列腺全切除手術（Radical Prostatectomy）或 電療（Radiotherapy）這兩種治療方法。」



現今，前列腺全切除手術雖然可以微創進行，但仍然有麻醉和出血的風險，亦有1成患者會出現小便失禁或勃起功能障礙；傳統的電療採用較低放射劑量進行治療，需要進行35次療程，療程約7星期，另由於影像定位不成熟，過程容易造成鄰近器官創傷，例如直腸出血。



利用透明質酸填充劑分隔直腸及膀胱免受傷害



對於低、中風險的前列腺癌患者來說，他們可透過治療得以根治，近年出現較先進的立體定位放射治療（Stereostatic Body Radiation Therapy SBRT），以極高放射劑量，在5次療程內根治前列腺癌。崔家倫醫生表示SBRT對電療的精準度的要求非常高，所以一般會用磁力共振掃描（MRI）作前列腺定位，為了避免傷及前列腺附近的直腸或膀胱，醫生會經過會陰穿刺為患者注射厚度多於1cm的透明質酸填充劑，將直腸前壁與前列腺分隔，使直腸遠離高劑量電療靶區。「選擇在會陰而非直腸注射的原因是因為會陰可以進行無菌處理，避免填充劑受直腸細菌污染在體內造成感染。」

▲ 泌尿科醫生可經會陰為需要接受SBRT的患者注射透明質酸作分隔直腸和前列腺之用。

患者需要在接受SBRT前兩星期注射透明質酸填充劑，因為透明質酸會在體內吸收水分，及後增加多2成的體積。「舊式的填充劑在注射前需要混合，劑量無法按患者的前列腺大小調節，並要求醫生在10秒內注射入體內，過程比較複雜，容易出現手術效果未必如理想而需要重新注射。」



新式填充劑可調整注射劑量 有效减低電療併發症



新一代填充劑無須混合、組裝，相較舊式的更方便快捷。崔家倫醫生表示，在手術現場，醫生可以因應病人前列腺的大小、形狀而調整使用注入劑量，注射的時間亦不會受到限制，醫生不用趕急，同時可以根據即時超聲波情況來調整注射部位，確保透明質酸填充劑能起有效阻隔距離。

▲ 注射新式透明質酸填充劑前（圖左）後（圖右）對比。

問及透明質酸填充劑對病人的影響，崔家倫醫生指除非病人對透明質酸過敏，否則透明質酸填充劑適用於所有人。「在醫學美容上，透明質酸填充劑已使用逾10年，非常安全，且在6至12個月內可以被身體吸收分解並經尿液排出。」



他補充，患者在注射過程會接受監測下麻醉，没有感覺，亦沒有明顯傷口，注射後肛門亦不會有異物感；外國有不少案例證明前列腺癌病人注射透明質酸填充劑後，接受SBRT成功減少因電療而產生大便出血等腸道副作用。

▲ 透明質酸填充劑成功分隔器官，SBRT電療的紅色高劑量區域就已不落在直腸壁上。

（資料由客戶提供）