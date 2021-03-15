【正力量】患血癌接連骨枯不言敗　女生努力讀書考入社工系：病後失去過才知道讀書珍貴

▲ 袁嘉鎂今年獲得由「大灣區共同家園青年公益基金」頒發「創明天獎學金」（梁偉榮攝）

高低起伏的人生百態未必只會在電視劇上出現，現實世界亦有著同類故事。現年24歲就讀社工系的袁嘉鎂，在15歲時正值屬於青春期女孩的大好年華時，卻不幸罹患血癌，需要休學治療；治療過後本以為康復後再次恢復正常生活之際，更準備公開考試前卻晴天霹靂，出現骨枯後遺症，更影響到平常的活動能力。性格樂觀的她卻未有因此打倒，反為在治療的過程中與社工的互動中體驗人情溫暖，因此打敗病痛後決心成為社工，未來希望投身家庭服務行列，為社會服務。

點擊圖片看袁嘉鎂的故事：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

「電視劇的劇情沒想過會發生在自己身上!」袁嘉鎂就讀中五之時，同學在學校備戰文憑試，她卻在醫院渡過，因她確診患上血癌。她憶述，當時正升中五，對自己患上血癌的消息可算是晴天霹靂，一方面擔心自己的身體，亦對自己的前途感到迷惘，幸好聽到醫生表示存活率很高，才感到一絲安穩，「應該唔會好短命!」

病痛或許在袁嘉鎂眼中未必最痛，反而失去一把長髮令她心理上有較大影響。她指，在治療期間曾出現不能進食及四日四夜不能入睡，「由頭痛到落腳」；心理而言有更大的影響，「作為女孩子很貪靚，加上當時有長頭髮」，所以面對脫髮及剪去長髮時倍感傷心。

受到病痛在身體及心靈的折磨，身邊人的陪伴成為她最大的支持及鼓勵，亦成為她正面堅強、努力面對的源動力。縱使在醫院不能做任何事，但一直懷著「不希望離開身邊人及令他們難過」的想法。

經過兩年的治療後，她的情況已經大有好轉，更開始復學備戰文憑試。看似生活重上軌道，但在過去治療的副作用影響下，她出現骨枯後遺症，雙腳疼痛，更需要進行手術治療，人生計劃再一次受到打擊。惟治療的時間中，醫院的社工再度給予她曙光。

我在醫院時認識到社工，看到住院的小朋友非常沉悶，但醫院有遊戲社工，陪他們玩遊戲；她年紀較大，社工與我傾談及做手工。

與社工的相處經歷，一方面加深對社工的認知外，亦決定將來成為一名社工，照顧別人心靈上的需要，加上考慮到自己的性格及喜歡小朋友，遂決定選讀社會工作課程。她笑指，當時讀書僅中游，對知識不是太渴求，但自病後失去過才知道珍貴，「讀書不是必然」，故努力讀書追回失去的時光。最後，她成功入讀香港浸會大學社工學系，並希望未來在綜合家庭服務中心擔任社工。

自病後失去過才知道珍貴，讀書不是必然。

家庭對人的成長很重要，所謂「修身齊家治國平天下」，齊家先做到更多野，而家庭亦會對小朋友的發展有很大的影響。

有著不平凡的故事及經歷，袁嘉鎂今年獲得由「大灣區共同家園青年公益基金」頒發「創明天獎學金」。她表示，獎學金對她而言是一個鼓勵，證明她的努力沒有白費，亦為她的家庭帶來及時雨。

她表示，其父親職旅遊巴公司，卻在疫情下大受打擊，收入更受到影響，這段時間非常艱難，故獎學金一方面可紓緩家庭的情況。她續指，得到獎學金後會報讀坊間有關治療手法及藝術方面的課程，未來會好好裝備自己，作一名更全面的社工。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒