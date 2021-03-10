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Airbnb推「Connect」培訓計劃　開放予無任何工程經驗及背景人士參與

社會 14:32 2021/03/10

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最近，Airbnb宣布開展「Connect」工程師學徒培訓計劃，為一些無技術背景人士提供培訓機會。

為了吸引更多新血，不少大型機構及企業均設立學徒訓練計劃，以培訓専業人才。最近，Airbnb開展「Connect」工程師學徒培訓計劃，専門為無技術背景人士提供培訓，學徒在通過培訓課程後，便有機會在Airbnb任職工程師！

據Airbnb官網指，該公司與TechSF、Code Tenderloin及Hack Reactor等美國三藩市灣區組織合作，一同培訓非擁有技術背景的人才。該計劃為期6個月，學徒需要快速掌握Airbnb所使用的工具與技術，並接觸大量程式碼。另外，學徒將被分配到不同工程團隊，負責參與並處理不同專案，而資深團隊成員將會從中提供協助。

Airbnb表示，不論擁有任何背景的人，都有機會在技術領域取得成功，而「Connect」培訓計劃，則可為不同人才提供在工程職位發展的機會。Airbnb也指出，歡迎沒有任何資訊工程相關學位、曾經自學編程（coding）技能、沒有從事（或者一年以內）軟件工程師經驗，以及對科技抱有熱情的人士參與。

該公司將在本年4月7日至4月9日期間舉行綫上面試。成功通過面試的申請者，將會在本年5月份開始進行培訓。通過6個月培訓課程的學徒，將有機會加入Airbnb成為全職工程師。

有興趣申請人士，可透過此網站（https://careers.airbnb.com/positions/2960780/）報名，申請期限為2021年3月8日至3月22日。

責任編輯：李寶如

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