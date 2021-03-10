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【違約索償】指前經理人違約追討逾151萬 網紅Ming仔獲判勝訴

社會 14:55 2021/03/10

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梁嘉銘。（經濟日報資料圖片）

被稱為網絡紅人的YouTuber梁嘉銘Ming仔，於2017年5月入稟高等法院，指與藝人管理公司簽訂兩年經理人合約，其後遭通知終止合約及不獲支薪，遂追討未獲發薪金及損失逾151萬。案件早前於高等法院開審，惟涉案公司未有派代表或代表律師應訊，只向法庭存入抗辯理由及反索償文件，但未有存入任何證人口供。法官今(10日)頒下判詞，裁定Ming仔勝訴。

原告人為梁嘉銘，洋名Tommy；答辯人為VIRAL DIGITAL STUDIO LIMITED。

案件早於2020年6月開審，答辯一方沒有派出公司代表或律師出席聆訊，法官於其缺席下繼續審訊。

法官於判詞中指，答辯人只向法庭存檔抗辯理由及反索償文件，但未有呈交證人供詞。法官指根據雙方協議，經修改後為答辯人須向原告每月支付25萬元底薪，並於2016年10月、11月及2017年1月已支付。

及至2017年2月，答辯人通知原告人終止協議，原告於同年入稟指控答辯人違約，要求賠償逾151萬元。根據抗辯理由書，答辯人指原告未有履行所指派工作及未經批准下離港等，因此答辯人有權終止合約，以及向原告反索償逾129萬元。

原告否認答辯人之指控，法官指已考慮答辯人指控，惟因缺乏證人供詞，因此沒有文件上證供，法官因此難以給予任何比重。法官指考慮過原告陳詞、證人證供和文件後，加上答辯人缺席聆訊，故裁定原告勝訴，可就違約獲償逾151萬。

記者：林育慧

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