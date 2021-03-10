【7.21暴動案】DSE考生事後患創傷後壓力症　避乘港鐵及避看相關新聞

▲ 元朗7.21暴動案昨於區域法院續審。（網上圖片）

前年721元朗白衣人暴動事件，6名涉案被告否認暴動及有意圖而傷人等6罪，今（10日）於區域法院續審。乘客I供稱，事後患有創傷後壓力症，有時會突然想起案發當天畫面，並會避免乘搭港鐵，改乘巴士，而當年他是應屆DSE考生，症狀會影響上課及溫習，無法專心，需要服用精神科藥物超過半年，至今仍會逃避看7.21相關新聞。

證人I今在屏風後供稱，他於案發當天乘搭港鐵列車途徑元朗站，他得悉站內有人受傷，有人問「有冇人識急救」，他因有急救資格而考慮下車幫忙。I 稱在大堂看見手持「保衛家園」牌的人，有白衣人衝入閘內，他覺得白衣人有攻擊性，故為了自己安全開始逃跑。

證人 I 續稱，他跑回上層的列車後，看見很多乘客亦想登上列車，但列車似乎受阻，有廣播叫乘客下車，及後約有10名白衣人以木棍襲擊車廂內乘客。其後他逃跑至B出口附近的收費閘，突然感到後腦被打一下，望向後面看見一名「比較禿頭」的中年男子，對方手持木棍，他出閘後離開車站。翌日他到醫院檢查，醫生證實其頭皮有輕微觸痛。

證人 I 續指，他事後精神及情緒不穩，有時會突然感到驚慌，時有失眠及發惡夢，另外會突然想起案發當天畫面，手震及手心出汗等，均影響其日常生活。證人I又透露，他是2019年的DSE應屆考生，他覺得上課時難以集中，並影響溫習，徵狀持續超過半年。

證人 I 及後經社工轉介向精神科醫生求診，由2019年11月起，10個月內共求診12次，精神科醫生診斷他患上創傷後壓力症，需要服用抗抑鬱藥及定期覆診。

醫生所寫的精神評估指，事主 I 經歷7.21事件後，他會重複看見當天畫面，會避免乘搭港鐵，並改搭巴士，逃避外出及避免看相關新聞片段達1個月，其他症狀包括容易焦慮、半夜驚醒等。I 又指有沮喪情緒及罪惡感，但沒有抑鬱，其精神問題對學業有所影響，最終被診斷患上創傷後壓力症。

證人 I 稱去年9月開始停藥及沒有覆診，經治療後精神情況好轉，但再提起事件仍然會感到驚慌、手震及焦慮，現在仍會迴避看相關新聞片段。

證人L供稱，他當天約晚上10時到元朗鳳攸北街附近「B仔涼粉」食店，看見街上有過百名白衣人，他形容「成條街都係」，當中有人手持木條及藤條，有些上面插有國旗，但他之後沒有理會白衣人在做甚麼。L又指，他在食店買食物前，於網看見白衣人聚集及打人，及後他留意到白衣人向不同方向散開，他則因為好奇而到西鐵站。

L供稱入站後目擊女記者遇襲事件，另看見1名白衣女子倒地，但他不清楚女子為何倒地。L續指其後有警察、救護員及白衣警指揮官到場，他及後跟隨警員經 J 出口到英龍圍，他側望了一眼便返回站內。L指及後有人從西鐵站走到英龍圍附近的地盤一帶，約有數十名白衣人與10多名人士對罵，L形容雙方擬「郁手郁腳」。後來他聽到白衣人稱「拎架撐」，他則經G出口返回站內，當時 J 出口閘已關上，閘外白衣人則與閘內人士對罵。

控方問及白衣人在 J 出口外地盤事真，L稱白衣人拿著條狀物追著由西鐵站跑出的人，1名白衣人「跑跑下瞓咗喺度」，但被問到該白衣人當時是否與其他白衣人同行，L則表示沒有留意。聆訊明（11日）續，L則因時間未能安排而將於下周三（17日）續作供。

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記者：林欣樂