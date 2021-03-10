【林美戀】裕美直言林作欠情趣　自爆可能會向外籍人士借種

▲ 嫌林作串嘴嬲爆出手掌摑，裕美與男友過夜分房睡缺情趣。

藝人裕美自從爆出與林作相戀後，言行作風也隨男友一樣變得大膽。近日她接受傳媒訪問，談及與林作的「閨房事」，又自爆曾因為林作太過「串嘴」，而忍不住出手掌摑對方，令林作嬲到爆。

自去年6月，裕美與林作被影到十指緊扣撐檯腳，正式公開戀情。此後二人不忌諱地公開回應戀事，屢次在社交平台公開放閃。

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▲ 二人公開戀情接近一年。（Facebook圖片）

讚林作有安全感

近日，裕美接受傳媒訪問，更大膽自爆與林作的閨房事。

裕美指，林作是其歷年以來給予她安全感最多的男友，可是二人的溝通並非卿卿我我，而是經常爭吵。

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▲ （Facebook圖片）

裕美掌摑林作

提到有次裕美看不過眼林作當眾溪落男方的好友、表現串嘴，於是替對方出口說林作不懂得尊重人，反而被林作指她遇到人生攻擊就有如此反應，是欠缺自信的表現，令裕美非常憤怒，忍不住出手掌摑林作。

男友最後亦被惹怒，二人整晚沒有對於，但經過一晚深思後林作亦有自我反省，雙方感情最後又成功邁進了一步。

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▲ （Facebook圖片）

林作有紳士風度

雖然林作對外予人印象是鹹濕猥瑣，但裕美指私下的他非常有風度，而且甚少有性需要。

此外，林作身邊有名感情非常要好的同性朋友，令裕美曾一度懷疑他們有「基情」。另外，裕美即使在林作家中過夜，他們都選擇分床和分房睡覺，裕美表示分開睡的睡眠質素會較好。

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不過裕美亦有自爆，林作曾要求她作出主動挑逗，例如換上性感的喱士睡衣，或者主動去「姣」他。

但裕美曾向林作表示，感覺要雙向，並著他「你睇你副尊容」。

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▲ 林作母親一直不接受裕美為「未來媳婦」。（Facebook圖片）

喜歡小孩的裕美現年32歲，她坦言由於林作不想生育，有考慮過於40歲前接受人工受孕，笑指可能會跟外籍人士借種。若然最終未能懷孕，可能會去領養，一圓做媽媽的夢想。

同場加映：湯怡訪問

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