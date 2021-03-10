  • 21°C
香港時間 : 2021310日 (週三) 16:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

特首「黑馬」陳智思稱林鄭無考慮下屆事宜　指梁振英勝任有餘

政治 15:59 2021/03/10

分享：

熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

陳智思（左）在訪問中指，林鄭月娥（右）沒有考慮下屆事宜。（資料圖片）

距離特首選舉只有1年時間，特首林鄭月娥多次拒回應，會否競爭連任。不過，作為其友好的行政會議召集人陳智思，今日就表示，林鄭月娥絕無考慮下屆議題。

林鄭月娥在2017年競選特首時，陳智思為其競選辦主任，而林鄭上任至今，陳智思一直擔任行政會議召集人一職，二人關係密切，合作多時。

陳智思今日接受訪問時稱，林鄭常對他說，只想做好今屆事情，尤其未來一年，有多項複雜議題有待處理，加上應對疫情、完成部分競選承諾，直指對方「完全沒有考慮下屆事宜」。

另外，政圈亦關注，前特首梁振英會否捲土重來，再選特首。曾在梁振英年代，出任行會成員的陳智思，讚揚梁振英「絕對有資格、有能力，是勝任有餘」，但會否再選特首，就要視乎梁振英個人考慮，因為對方已經是全國政協副主席，所處理的是國家議題。

其實陳智思多年來都被視為「特首黑馬」，但他去年曾言，絕無興趣當下屆特首。他今日也再次強調上述言論，解釋有個人事業，不可能放棄工作，全職參與政府工作，認為有很多人比他更有資格參選，包括現屆管治班子、以往曾參政或在政府工作的人。

另外，在北京舉行的人大會議，正審議大幅修改香港選舉制度。身為港區人大代表的陳智思表示，時間表非常緊湊，涉及修改法例、選民登記，但因為立法會選舉已延遲一年，料不會再延遲至明年。他又明白，港人短期內會對選舉制度失望，但有時間重建國家和港人的互信，又稱未來從政者沒需要愛黨，但要尊重共產黨是執政黨，不能打推翻共產黨的旗號。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

撰文 : 傅流螢

相關文章

梁振英未排除再選特首？　政圈料「跑馬仔」人選或下半年才見真章
20:15 2021/03/03
梁振英未排除再選特首？　政圈料「跑馬仔」人選或下半年才見真章
林鄭拒答會否爭取連任　「目前所做無關個人意願」
16:23 2021/03/08
林鄭拒答會否爭取連任　「目前所做無關個人意願」
【選舉制度】林鄭︰未來12個月內完成完善本港選舉制度工作
17:06 2021/03/09
【選舉制度】林鄭︰未來12個月內完成完善本港選舉制度工作
特首選舉 梁振英 林鄭月娥 陳智思

最高瀏覽

【明星豪宅】為金燕玲租住清水灣豪宅養病　蘇施黃2500呎大屋曝光【有片】
13:02 2021/03/09
【明星豪宅】為金燕玲租住清水灣豪宅養病　蘇施黃2500呎大屋曝光【有片】
【無情渣夫】帶幼稚園老師同事回家偷情姦情曝光　渣夫惱羞成怒趕妻女出家門
17:59 2021/03/09
【無情渣夫】帶幼稚園老師同事回家偷情姦情曝光　渣夫惱羞成怒趕妻女出家門
【育兒心得】6孩港媽全職湊仔兼做生意　朝7晚11陪讀陪玩做家務
18:28 2021/03/02
【育兒心得】6孩港媽全職湊仔兼做生意　朝7晚11陪讀陪玩做家務