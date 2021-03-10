特首「黑馬」陳智思稱林鄭無考慮下屆事宜　指梁振英勝任有餘

▲ 陳智思（左）在訪問中指，林鄭月娥（右）沒有考慮下屆事宜。（資料圖片）

距離特首選舉只有1年時間，特首林鄭月娥多次拒回應，會否競爭連任。不過，作為其友好的行政會議召集人陳智思，今日就表示，林鄭月娥絕無考慮下屆議題。

林鄭月娥在2017年競選特首時，陳智思為其競選辦主任，而林鄭上任至今，陳智思一直擔任行政會議召集人一職，二人關係密切，合作多時。

陳智思今日接受訪問時稱，林鄭常對他說，只想做好今屆事情，尤其未來一年，有多項複雜議題有待處理，加上應對疫情、完成部分競選承諾，直指對方「完全沒有考慮下屆事宜」。

另外，政圈亦關注，前特首梁振英會否捲土重來，再選特首。曾在梁振英年代，出任行會成員的陳智思，讚揚梁振英「絕對有資格、有能力，是勝任有餘」，但會否再選特首，就要視乎梁振英個人考慮，因為對方已經是全國政協副主席，所處理的是國家議題。

其實陳智思多年來都被視為「特首黑馬」，但他去年曾言，絕無興趣當下屆特首。他今日也再次強調上述言論，解釋有個人事業，不可能放棄工作，全職參與政府工作，認為有很多人比他更有資格參選，包括現屆管治班子、以往曾參政或在政府工作的人。

另外，在北京舉行的人大會議，正審議大幅修改香港選舉制度。身為港區人大代表的陳智思表示，時間表非常緊湊，涉及修改法例、選民登記，但因為立法會選舉已延遲一年，料不會再延遲至明年。他又明白，港人短期內會對選舉制度失望，但有時間重建國家和港人的互信，又稱未來從政者沒需要愛黨，但要尊重共產黨是執政黨，不能打推翻共產黨的旗號。

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