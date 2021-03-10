【星二代】李麗珍女兒長大不再似爸爸　許倚榕變氣質女神成娛圈搶手貨

▲ 李麗珍女兒長大變氣質女神。

90年代女神李麗珍，當年跟許愿所生的女兒許倚榕（Annise），現已24歲，童年時曾被指更像爸爸的倚榕，自到加拿大讀書後，變得愈來愈靚，常在社交平台展示靚相，甚有氣質。現已學成返港的倚榕，更獲多間經理人公司爭簽約，欲捧做李麗珍接班人。

現年24歲倚榕，2016年赴加拿大升學修讀設計，漸漸銳變成氣質女神，在其社交平台，常見Annise不少文青打扮造型，且到加拿大讀書後，比以前更識打扮。

▲ Annise曾與媽媽一同慶生。（instagram圖片）

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遺傳母親氣質

Annise不但遺傳了母親李麗珍的甜美外型，更擁有一雙長腿，另遺傳爸爸的招牌笑容，更被網民指幾分似陳法拉，加上均勻身型以及一雙長腿，絕對有條件加入娛樂圈。

據知Annise深受友儕歡迎，連李麗珍的御用髮型師Daniel也封倚榕為「星二代女神」！

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現已畢業後返香港工作的Annise，據知不少經理人公司意欲邀簽約，但Annise對娛樂圈興趣不大，媽媽李麗珍亦曾稱無意讓女兒入行。 而具藝術天份的Annise，選修設計也是希望發揮所長。

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女兒無意入娛圈

當年身為甜美與性感混合體的李麗珍，出道時以玉女形象深受歡迎，跟同期出道的袁潔瑩、羅美薇、羅明珠、陳加玲等被封為「開心少女組」。

90年代李麗珍改變形象，曾拍不少性感電影，成為男士的女神。於1996年突然宣佈與音樂人許愿結婚，當時被指是「美女與野獸」的配搭。

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翌年，二人誕下女兒許倚榕（Annise），可惜他們婚姻僅維持3年多便告吹。

2012年，李麗珍把女兒送往加拿大讀書，遺傳到父母藝術因子的Annise在大學時期選修設計。她另有開設instagram及網站用作分享畢業作品及平日作做的各種類型設計成品。

▲ 跟許愿誕一女。

李麗珍接受傳媒訪問時曾經表示，女兒比較起歡低調自在的生活，有感娛樂圈要面對具大的壓力，Annise並未有意欲入行發展。

同場加映：孟希璘訪問