【選舉制度】鍾國斌︰採用雙議席單票制或令小政黨從直選消失

▲ 自由黨黨魁鍾國斌表示，採用雙議席單票制或令小政黨從直選消失。（經濟日報資料圖片）

全國人大會議正審議《完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》，料明日（11日）表決通過。自由黨黨魁鍾國斌表示，若減少立法會地區直選議席至20席，並採用雙議席單票制，建制派或民主派的政黨，或會重新整合，大政黨會拿取更多議席，小政黨將難以晉身議會，或會消失。

鍾國斌今（10日）在一個電台節目表示，對於有消息指，地區直選席位有可能是30或20席，他認為，地區直選有30席較理想，因為地區直選有較全面的廣泛認受性，市民的參與度亦更高，自由黨目前只有4個功能組別議席，相信選舉改革對他們的影響不大，未來甚至可能可以循新增的選委會組別，多取一兩席。

他認為，今次選舉制度改革對香港民主發展不太理想，但如果可以令香港穩定，令制度運作暢順，2047年後香港可以繼續落實一國兩制，那就對香港長遠有利。

新民黨主席葉劉淑儀在同一個電台節目表示，直選議席減少後，政府較難了解民意，官員日後應多落區。她估計，立法會選舉難以9月如期舉行，因為改革香港選舉制度，涉及多項法例修訂。

被問及若地區直選改為雙議席單票制，對於新民黨的影響，葉劉淑儀認為，目前仍難以評估，要視乎選區劃分等因素。但她指，選委會可以彌補地區直選與功能組別不足，例如部分功能組別未有包括專業人士，選委會可以補充。

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責任編輯︰尹櫻霖