  • 21°C
香港時間 : 2021310日 (週三) 16:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【選舉制度】鍾國斌︰採用雙議席單票制或令小政黨從直選消失

政治 16:16 2021/03/10

分享：

熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

自由黨黨魁鍾國斌表示，採用雙議席單票制或令小政黨從直選消失。（經濟日報資料圖片）

全國人大會議正審議《完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》，料明日（11日）表決通過。自由黨黨魁鍾國斌表示，若減少立法會地區直選議席至20席，並採用雙議席單票制，建制派或民主派的政黨，或會重新整合，大政黨會拿取更多議席，小政黨將難以晉身議會，或會消失。

鍾國斌今（10日）在一個電台節目表示，對於有消息指，地區直選席位有可能是30或20席，他認為，地區直選有30席較理想，因為地區直選有較全面的廣泛認受性，市民的參與度亦更高，自由黨目前只有4個功能組別議席，相信選舉改革對他們的影響不大，未來甚至可能可以循新增的選委會組別，多取一兩席。

他認為，今次選舉制度改革對香港民主發展不太理想，但如果可以令香港穩定，令制度運作暢順，2047年後香港可以繼續落實一國兩制，那就對香港長遠有利。

新民黨主席葉劉淑儀在同一個電台節目表示，直選議席減少後，政府較難了解民意，官員日後應多落區。她估計，立法會選舉難以9月如期舉行，因為改革香港選舉制度，涉及多項法例修訂。

被問及若地區直選改為雙議席單票制，對於新民黨的影響，葉劉淑儀認為，目前仍難以評估，要視乎選區劃分等因素。但她指，選委會可以彌補地區直選與功能組別不足，例如部分功能組別未有包括專業人士，選委會可以補充。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯︰尹櫻霖

相關文章

【選舉制度】陳清霞︰完善本港選舉制度　確保政權在愛國者手中　
19:50 2021/03/08
【選舉制度】陳清霞︰完善本港選舉制度　確保政權在愛國者手中　
立法會直選議席比例減　民主派淪為「三無」議員
22:43 2021/03/08
立法會直選議席比例減　民主派淪為「三無」議員
【選舉制度】林鄭︰未來12個月內完成完善本港選舉制度工作
17:06 2021/03/09
【選舉制度】林鄭︰未來12個月內完成完善本港選舉制度工作
政治 葉劉淑儀 新民黨 立法會 立法會選舉 鍾國斌 自由黨

最高瀏覽

【明星豪宅】為金燕玲租住清水灣豪宅養病　蘇施黃2500呎大屋曝光【有片】
13:02 2021/03/09
【明星豪宅】為金燕玲租住清水灣豪宅養病　蘇施黃2500呎大屋曝光【有片】
【無情渣夫】帶幼稚園老師同事回家偷情姦情曝光　渣夫惱羞成怒趕妻女出家門
17:59 2021/03/09
【無情渣夫】帶幼稚園老師同事回家偷情姦情曝光　渣夫惱羞成怒趕妻女出家門
【育兒心得】6孩港媽全職湊仔兼做生意　朝7晚11陪讀陪玩做家務
18:28 2021/03/02
【育兒心得】6孩港媽全職湊仔兼做生意　朝7晚11陪讀陪玩做家務