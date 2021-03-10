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【新冠肺炎】「名潮食館」今再增2人染疫累計54人確診　同為早前確診者的同住家人

社會 16:16 2021/03/10

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「明潮食館」群組今日再增2人染疫，令群組至今累計54人確診。(經濟日報資料圖片)

衞生防護中心公布今日（10日）新增8宗確診個案，有3宗為本地有關連個案，包括「名潮食館」群組再增2人染疫，令群組至今累計54人確診。

今日3宗與其他個案有關連個案，同樣與檢疫中心確診，個案詳情如下：

（個案編號：11122）：35歲女子，於本周日(7日)發病，與早前一名36歲男患者（個案編號：11015）為同住家人，由於該個案屬「名潮食館」群組，該名35歲女子同樣被列為「明潮食館」群組。

（個案編號：11124）：63歲男子，於本周日(7日)發病，居於深水埗福榮街15號，為早前一名48歲女患者的鄰居，由於居住地為劏房，故被列為緊密接觸者。

（個案編號：11126）：35歲女子，於本周日(7日)發病，與早前一名56歲女患者（個案編號：10983）為同住家人，該名56歲女患者為「明潮食館」員工，故該名35歲女子同樣被列為「名潮食館」群組。

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記者：洪芷晴

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