【逆境自強】疫下零訂座業主不減租幾陷絕路　私房菜老闆重塑夢想餐廳走出困局

▲ 疫境下一定要轉變，走到絕路就推倒重來，重新出發。

疫情持續一年，各行各業都受到影響，餐廳禁晚市堂食兼限聚令，不單只地舖受影響，上樓私房菜更是首當其衝。做過物流、保險、車仔麵的SaSa，2017年在尖沙咀開設SaSa Loves Kitchen私房菜，但社會運動加上疫情持續，令原本每周最少有4檯客的旺場景況，最後第三波歸於零，完全是她意料之外。若不是SaSa遇到今天的拍檔Guy Assouline，推倒重來，重新出發，將摩洛哥風情帶來香港打造全新私房菜——Circus Kitchen，今天她可能仍然坐困愁城。

▲ Circus Kitchen的開放式廚房，方便大家隨時與大廚交流意見。（圖片：被訪者提供）

這些年來，私房菜經歷過不少起起落落，滿有自信的SaSa，昔日就算一周有七天訂座也不會接，以免做壞身子，寧願以多重身份（Slash）維生，教攝影、出埠帶團。「可惜社會運動的時候，攝影班經常被迫停課，我不怕危險，學生也怕危險。其實我都不想放棄，但無辦法。」當然不能飛，想帶攝影團也無望。

新冠疫情第一波的時候，對SaSa Loves Kitchen的生意本來完全沒有影響，SaSa甚至帶團去了十多天摩洛哥，回來後第二波生意才開始減少，到第三波就最差。

最初以為疫情很快完，但不是；而業主又不肯減租，六、七月最depress，幸好Guy在。他對我說：「要適應這個逆境，不要讓疫情帶著走，現在得閒，要想將來做甚麼，一定要轉變。」

Guy本身是做單車生意，但因為愛煮愛吃，和SaSa一拍即合，便在疫情中段，想想有甚麼可為，像開辦Cooking Class，到小學教煮食。「我們本來和一間小學簽了一年約，每周教小朋友買餸煮飯整麵包，但只做了一次便停了。」

▲ 疫情下，實在無聊得很，於是SaSa不停弄Focaccia麵包自癒，這是未焗前。（圖片：被訪者提供）

實在百無聊賴，無事可做，SaSa便嘗試鑽研Food Styling，一有空便做意大利Focaccia麵包，讓她可以在如薄餅般大的餅皮上，任意發揮，展現創意。「有細藝會令自己開心啲，並且當做一個準備，待疫情後或可以用得上。」

但等下一個月，等下又另一個月，零收入又要交租也不是辦法，結果SaSa決定搬遷，12月杪找到現址。

其實我都要多謝舊業主怎樣也不肯減租，於是我決定走，便找到這裏，地方更大，而租金還便宜過以前。

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摩洛哥藍城濃縮在樓梯間

如果大家來新張的Circus Kitchen走一轉，便會發現雖然是舊樓連天台，但空間真的很大。樓下一層已有700呎，有一間房設有露台，她打算將它打造成波希米亞情調。「去年實在太悶，我有個朋友懂得塔羅牌，她覺得我有直覺可以做到，結果學了9個月，朋友試過又覺得準，所以將來可以在這間房嘗試幫人做，當作身心靈的交流。」

樓上一層除了有300呎開放式廚房連用膳餐桌外，兩個露天部分都各有特色，一個搭了帳幔，設有梳化，可以在這裏閒hea歎番兩杯傾心事，甚至BBQ用炭火燒烤亦可以；另一面則是小農莊，種了不少香草及蔬菜，他們希望盡量將自家花園及農場種出來的蔬菜，給食客享用，Farm to table，特別新鮮。這裏還撐了一把巨傘，艷陽下也可以用膳。「除了晚上的私房菜外，我打算做埋午市，一個人來食飯也可以。」天台還放了兩張高腳椅、小吧枱，樓層雖不高，但無遮無掩，欣賞日落晚霞完全無問題。

當然Circus Kitchen最大的賣點，是那活像摩洛哥藍城舍夫沙萬（Chefchaouen）的樓梯，愛藍調，又或者曾到藍城，一定會大呼「我的天」！這樓梯是由一班去年曾和SaSa到摩洛哥旅遊的朋友，一起合力粉飾，因此盡得藍城的神髓。

疫情下大家去不到旅行覺得很辛苦，希望大家來到這裏，感覺很relax、很chill，覺得好像去了一個旅行般。曾經出現在《嫁到這世界邊端》節目，住在摩洛哥的小霞，來過這裏，也覺得勁似。

疫情下，令SaSa明白到若要生活，不能只專注做一份工作。

其實我已經不只一瓣，又做廚師，又賣辣椒醬，又教攝影都死，全部都bye bye，所以現在要加更加多元化。

因此，熱愛攝影的SaSa，當新店有足夠的空間，便計劃在這裏重新開班教攝影，又會多舉辦小朋友的Cooking Class；又或者租場給別人開班、搞身心靈的活動等。

我和Guy對煮食都充滿熱情、充滿夢想，但不一定要賺大錢，當然如果這裏能帶給我們更好的生活固然好，但我們更想因為這裏有足夠的空間，可以幫多些人實現自己的夢想。

疫境下，也不要放棄夢想，他們就是例子。

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Circus Kitchen

SaSa與Guy各有強項，本身是法籍的Guy，在以色列出生，但從小就定居法國，但祖先是摩洛哥人，而繼父是德國人，曾在法國的餐廳工作，又曾在廚藝學校教過。他們希望將Circus Kitchen打造成如法國南部的Bistro小館一樣，因此私房菜可選法國、意大利、德國、摩洛哥、地中海等菜式。而SaSa則一如以往主打中菜，還有亞洲菜式，如泰國、日本及馬來西亞等。

電話：6823 2884

收費：私房菜最少4人，分每位$680、$880及$1,080，3個價錢，特別日子另計。

記者：何小雲