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【商場展覽】啟田商場聯乘本地人氣藝術家B.Wing　設6大打卡位限定展覽融入AR效果

休閒消費 17:58 2021/03/10

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啟田商場與本地藝術家B.Wing合作舉辦「Key to Fun」主題活動，有多個打卡位任影兼玩AR，更聯同部分商店推出限定購物優惠。（啟田商場提供）

去年開始全面優化的啟田商場，最近以全新面貌示人，更引入不少人氣食店、品牌，藍田人又多個新蒲點！而翻新之後的首個大型活動，就是與本地藝術家B.Wing合作舉辦的「Key to Fun」，將商場變成其專屬角色Kaka的「KTopia快樂國度」，6大打卡位任打卡之餘，更有下午茶、芝之火鍋派對等等可愛裝置藝術，連AR都有得玩！

（啟田商場提供）

6大打卡位包括KTopia花園，角色如A仔、Kaka、小熊細佬等等都在花園等候，另亦有「芝」味火鍋派對、空中演奏廳、精靈魔衣櫥、魔幻飛天書和魔法下午茶。今次「Key to Fun」主題活動最吸引的，莫過於將AR技術融入於場景當中，只要於活動期間登入活動網頁，並Scan 6大打卡位場內的指定圖案，特別的AR效果隨即出現，與Kaka、A仔一起遊覽、玩遊戲並打卡，小朋友一定好鍾意。

另一吸引位，就是「Key to Huny」尋寶遊戲。只要到不同樓層Scan特定圖案，收集魔法電子鎖匙，集滿指定數量後在場內以電子消費達指定金額，即可換領限定版 A仔 x Kaka茶杯套裝一份或30元商場戶現金券一張，數量有限、送完即止。

    點擊圖片放大
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而於3月24日，商場亦會推出一系列期間限定優惠，與天仁茗茶、Gitti Fashion、生福珠寶等商鋪合作。部分優惠如下：

＊以優惠價$20購買天仁茗茶913奶茶（原價$23）
＊以優惠價$23購買冰涼葡萄柚綠茶 (冰)一杯 （原價$27）
＊Gitti Fashion正價貨品9折
＊生福珠寶鑽石玉器正價貨品9折
＊Maple正價貨品95折

啟田商場「Key to Fun」

日期：3月24日起

時間：10am至8pm

地點：觀塘藍田啟田道50號啟田商場

活動網頁：請按此

記者：Panda

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