【紓緩鼻敏感】4個港人1個患上鼻敏感　中醫推介湯水益氣潤肺紓緩鼻敏感【附做法】

▲ 中醫推介益氣潤肺湯水紓緩鼻敏感症狀

鼻敏感是香港常見病症，平均每4人就有1人患鼻敏感。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁表示，春夏天繁花似錦，對花粉敏感的人士飽受打噴嚏、流鼻涕、鼻塞、眼睛痕癢之苦。在中醫理論中，鼻敏感稱為「鼻鼽」，主因為肺氣虛虧、衛氣失固或寒邪所致的病症。她推介一款益氣潤肺湯水，助大家紓緩鼻敏感症狀。

太子參粟米湯

梁醫師表示，這款湯水有益氣潤肺、紓緩鼻敏感功效，亦適合易疲倦、自汗多的人士。

材料

粟米連鬚 2根

太子參 15克

蟲草花 20克

蜜棗 2枚

瘦肉 300克

食材功效

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做法

1.粟米連鬚連芯切塊，不要丟掉粟米鬚。

2.瘦肉洗淨汆水

3.把2500毫升水倒入煲內，放入所有材料。

4.用武火煮滾後，改用文火煮約2小時，加鹽調味即成。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣