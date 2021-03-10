【保育教育】海洋公園與保良局推「快樂保·旅」計劃　園內動物或到院舍探訪　學生可化身公園職員

▲ 海洋公園與保良局合作，推出「快樂保·旅」計劃。（陳國峰攝）

海洋公園與保良局合作，推出「快樂保·旅」計劃，為保良局轄下院舍院友及學校學生安排多項涵蓋院舍探訪、表演、保育研究、環保藝術、職涯體驗等的活動，例如在疫情緩和下，安排院友到公園遊玩、學生化身公園職員在園內工作等。

「快樂保·旅」計劃內容包括：

海洋公園表演及動物護理團隊探訪保良局總局、殘疾人士院舍及特殊學校，團隊亦有機會帶同園內動物進行探訪。

長者及殘疾人士院舍可到訪公園遊玩；行動不便院友可透過影片感受遊園體驗。

公園向保良局9間安老服務及康復服務院送贈盆栽，由院友種植及培育。

保良局轄下小學學生到訪公園了解動物保育工作；約200位學生會在公園進行環保藝術展覽。

保良局轄下中學學生跟隨公園團隊觀察解剖擱淺海豚屍體過程及做研究。

學生代表可參與表演藝術及後台工作，甚至在園內公開表演；部分會化身公園職員，在園內工作。

海洋公園主席劉鳴煒致辭時表示，今次合作實踐了公園未來發展策略的重點，進一步將保育和教育工作推展到園外，鼓勵社區及學生共同參與保育活動，期望今年全球能走出疫情的陰霾，令公眾能夠與更多市民共享歡樂及保育訊息。

保良局主席何超鳳稱，疫情嚴重，社會氣氛沉重，冀透過今次合作為弱勢社群打氣，待疫苗緩和後將推出一系列活動。

劉鳴煒指，計劃下部分活動已開展，其他活動推出時間表則視乎疫情許可，期望在今年年底內可實踐整個計劃，公園亦會不斷與其他機構合作，推出與教育保育有關的新活動。

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記者：陳曉瑩