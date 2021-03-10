【貪心賓客】出席婚宴唔俾人情又食又拎　無品人妻向新娘辯駁︰你生仔先封大利是

▲ 台灣一名人妻出席舊同學的婚宴時，竟厚面皮承認無俾人情，還揚言待對方生仔先俾大利是。

出去食飯要俾錢，去婚宴都要俾人情。不過，最近台灣有一名新娘設婚宴，卻遭一名舊同學女賓客公然拒付人情，還聲言待她生仔再封大利是。新娘聞言感到震驚，直指舊同學當日又食又拎，質疑她去餐廳食飯都要俾錢吧！

該名24歲新娘在facebook群組「爆怨公社」發文抱怨稱，自己早前結婚舉辦婚宴，邀請了高中舊同學及其老公參加，離開時她還拿了一盒喜餅。

婚禮結束後，新娘與長輩點算人情利是時，找不到該名舊同學的人情，估計她的人情或由其老公支付，但新娘不清楚其老公的名字。由於之後有需要按人頭回禮，於是她硬著頭皮私訊舊同學查詢，「妳紅包是寫妳老公的名字嗎？」沒料到舊同學竟直認沒有封人情，還理直氣壯說︰

我沒包紅包呀，哈哈！怎麼了啊？

新娘尷尬回覆，以為自己搞錯名字，舊同學之後再笑說，「等你生小孩再包大包的給你」，即再封大利是，令新娘感到相當驚訝。

新娘質疑出去食飯都要付錢

新娘將二人的對話截圖上載分享，形容該名舊同學是位奇葩，質疑她跟老公去餐廳吃飯是否不會付錢，為什麼可以理直氣壯食飽還打包呢？她又強調，人情金額不是重點，自己只在意禮貌問題，而且對方生小孩時，她還親送禮盒到府上祝賀。

她否認自己「亂派炸彈」，在邀請對方前，有事前向眾人確定會否出席，才安排座位和派喜餅，「生小孩送禮盒以及親送喜餅帖，都是我跟我老公覺得是基本禮貌……原來是我以為禮尚就會往來」。

網民︰人不要臉天下無敵

其後新娘補充道，對方的經濟環境不錯，是同屆同學唯一一個賺到第一桶金，故相信對方非因莫財而慳錢。帖文一出即吸引逾4千名網民留言，此人如此厚面皮，難怪很快賺到第一桶金，點擊圖片即睇網民留言︰

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責任編輯︰林綺玲