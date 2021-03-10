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Serrini三場演唱會門票火速售罄　最貴$28000總理門票亦被秒殺

娛樂 14:30 2021/03/10

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Serrini演唱會反應熱烈。

獨立唱作人Serrini（梁嘉茵）將於4月10-11日在旺角麥花臣場館舉行《SERRINI “I’M FINE, THX.” LIVE 2021》。早前演唱會消息公佈後反應十分熱烈，門票尚未正式開賣已由兩場加至三場。

KKBOX白金會員及眾籌平台會員的優先訂購已火速售罄，而今早的公開發售亦同樣被秒殺。

一連三場演唱會以「I’M FINE, THX. 」為主題，Serrini知道粉絲們有一段時間沒有看現場演出，因此希望在現場可釋放自己情緒：「就算心煩意亂的時候都可以自如地應對」，提醒自己「I’M FINE 」、「我搞得掂㗎！」。

Serrini與團隊創作了主題同名歌曲《I’M FINE, THX.》

是次演唱會Serrini亦預備了不同曲風的歌曲，歌單充滿驚喜，期待與入場的粉絲一同邊唱邊跳。

因應限聚令場館只能開放一半座位，為了讓更多觀眾入場，Serrini與主辦決定開賣前加開4月11日下午場，即使一日做兩場也在所不辭，Serrini很有信心表示：「之前都試過tour兩日走三場，今次已經準備一年，緊張主要因為整年沒太多騷，個人比較水腫。」

優先訂購被秒殺後，Serrini在社交媒體安慰未能成功購票的粉絲，叫他們「唔好嬲豬」，亦叮囑千萬「唔好買黃牛」，指網上騙徒手法層出不窮，要遏止黃牛的不法行為。更笑言沒有預留門票給父母，到時可能父母在場外負責售賣產品。

演唱會最特別最「玩嘢」的$28,000總理門票，購買的觀眾可獲得總理彩帶及場內頒授支票儀式，Serrini驚訝地指「其實本來加設此票價是當作gimmick，估不到最後真的有人買，而且三場都賣光！」

舉辦三場演唱會。


《SERRINI “I’M FINE, THX.” LIVE 2021》

日期/時間：4月10-11（六、日） 20:15 及4月11 （日） 15:00
地點：旺角麥花臣場館
票價：
▸ 總理及總理夫人二人套票 HKD$28,000
▸ VVIP 鑽石區 $1,080
▸ 碎鑽區 $780
▸ 水晶區 $580

（全數門票售罄）
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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