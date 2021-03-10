【入稟索償】環保園造紙廠被中止合約　入稟指控政府延誤交吉索償

▲ 廢紙再造商入稟高等法院向政府提出索償。(經濟日報資料圖片)

政府早年與一間廢紙再造商簽訂合約，擬於屯門環保園興建造紙廠，惟政府早前指廠商遲遲未開始興建造紙廠而要求與廠商中止合約，將合約重新招標。涉事廠商日前入稟高等法院，反指政府遲遲未有清理出租地皮上的石屎板，亦未有按合約交吉地皮，以致廠商無法展開工程，廠商因此要求法庭聲明，有關合約仍然生效，並就有關延誤向政府索償。

原告Rocsky International Limited；答辯人香港特別行政區政府。

入稟狀指，原告是一間廢紙再造商，答辯人是涉案屯門環保園約1.9萬平方米地皮的業主，雙方於2018年12月4日簽訂合約，答辯人同意向原告出租地皮，供興建及營運廢紙回收及再造的廠房，有關合約為期20年，並由2019年3月3日起或答辯人交吉地皮起生效，首5年的月租為39.9萬元。

原告指雙方簽訂合約後，原告發現地皮上有不規則的石屎板，以致原告無法勘察地皮及展開建廠工程，原告一方將事情向環保署反映，要求環保署移除上述石屎板，讓原告可展開工程，環保署亦答應會進行清拆石屎板的工程。

惟原告指答辯人遲遲未有完成上述工程，亦未有交吉地皮，卻於2020年7月向原告表明有意與原告中止合約，並將合約重新招標，原因是原告拖欠逾476萬元租金，及未有於合約生效8個月內展開工程，但原告指在答辯人交吉地皮前，合約應尚未生效。

原告因此入稟要求法庭聲明，有關合約仍然有效，而且尚未正式生效，原告又要求法庭下令答辯人需履行合約，及需向原告作出賠償。

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記者：楊詠渝