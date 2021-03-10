【可重用口罩】理工大學可重用口罩 「 PU30TM」　測試證實重複清洗30次後仍有效抑制新冠病毒

▲ 理工大學可重用口罩測試證實，重複清洗30次後仍有效抑制新冠病毒。（陳永康攝）

理工大學今（10日）指，應用科學及紡織學院研發的一款可重用口罩 「 PU30TM」，可阻擋新冠病毒，及可重複清洗30次，即日可於各大網上平台購買，定價為60元一個。

PU30 TM是一款擁有專利的可重用防病毒口罩，由紡織及服裝學系副教授簡志偉、紡織及製衣學系助理教授葉曉雲及其研究團隊研發，外層棉布加入了團隊多年研發防水陽離子抗菌塗層，可殺滅細菌，病毒等有害物質。研究團隊表示，在實驗室測試中，流感病毒株（H1N1）和新冠病毒（COVID-19）與口罩表面接觸時， 能有效破壞病毒結構而抑制病毒。中層選取過濾效率高的納米薄膜， 而內層則選用親膚棉萊卡梭織布。

香港理工大學委託台灣紡織產業綜合研究所（TT​​RI）進行檢測，顯示口罩在顆粒過濾效率，細菌過濾效率，病毒過濾性能等方面均符合美國材料試驗協會ASTM F2100一級標準，即醫用外科口罩防護水平。即使在重複清洗30次後，經ASTM F2299-03檢測，病毒過濾性能依舊優異。

檢測結果如下：

顆粒過濾效果PFE測試達>98%

細菌過濾效果BFE測試達>98%

病毒過濾效果VFE測試亦達>98%

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記者：陳麗娜