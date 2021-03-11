【回南天】天氣潮濕室內晾衫滋生霉菌可誘發肺炎　呼吸系統科醫生教6大晾衣錦囊

▲ 室內晾衫滋生霉菌可誘發肺炎，呼吸系統科醫生教6大晾衣錦囊。

經常傷風咳嗽，原來可能與家居的霉菌有關！香港生活空間細，不少家庭洗衣後都會在室內晾衫，呼吸系統科專科醫生黃敬恩提醒，室內晾衣服會令濕氣上升，滋生霉菌，從而誘發氣管炎甚或急性肺炎，他拆解了家居環境霉菌滋生高危點，並分享6個室內晾衣錦囊。

英國過去曾發生案例，一名男子被診斷患上「慢性肺麴病」，醫生警告他要停止在室內晾衣，否則情況將轉差，此後男子便乖乖地把衣服放到戶外晾乾，再輔以藥物治療，一年後，他肺部感染情況大獲改善。

呼吸系統科專科醫生黃敬恩指出，麴菌是一種霉菌，一般存在於日常生活環境中，正常的健康人士吸入少量時，對健康影響不大；但對一些免疫力較弱﹑有肺部病史或長期病患者如糖尿病、心臟病人士而言，假如麴菌入侵肺部，並形成真菌球，有機會引致肺部大量出血。

當麴菌長期寄居在肺部，嚴重情況下可引致死亡。

他續指，如麴菌停留在氣管，可能會出現氣喘、長期咳嗽、發燒、甚至咳血，又或誘發氣管炎等過敏性支氣管疾病；較嚴重則可能引發急性肺炎，亦可能導致慢性疾病，包括肺氣泡發炎、纖維化等等。

黃敬恩解釋，室內晾衣會導致家居的濕度上升，容易成細菌及霉菌滋生溫床；除了濕的衣物外，家居環境霉菌滋生高危點亦包括：

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而當中最易找到霉菌的地方是浴室，因該處原本已不屬空氣流通之地，即使安裝抽氣扇，抽濕作用亦有限。一般而言，室內濕度應保持於50%或以下，一旦室內溫度達25度、濕度達70%，便適合霉菌滋生；他又提醒：

如果衣服放一陣子出現霉味，其實已屬太遲，因霉菌已經生長了。

面對潮濕天氣，蝸居族欲把衣服晾出窗外可謂「難上加難」，黃敬恩提供6大室內晾衣錦囊：

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責任編輯：羅嘉欣