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【311地震十年】機智校工率領170師生逃亡　小五生長大不忘本︰他是救命恩人

親子 19:19 2021/03/10

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10年前的日本311大地震，有一間沿海小學面臨海嘯的威脅，憑一名校工的果斷，勇救全校師生。

日本311大地震至今已事隔10年，天災造成死傷慘重。當時岩手縣有一間沿海小學面臨海嘯的威脅，就憑該校一名校工的果斷，校內136名學生及30多名教職員才成功保命。10年後，該校工及學生回想當時危急的情景，依然歷歷在目。

田代修三在十年前是船越小學的校工。（影片截圖）

勇敢校工救170人

於2011年3月11日下午，日本東北地區發生高達9.0級大地震，並引發海嘯，造成近2萬人死亡，逾2,500人失蹤。日本TBS電視台為紀念「東日本大地震」十周年，近日發布了特輯，追蹤訪問當時的幸存者及有關家人等。其中一個訪問是有關現年64歲的田代修三，他是幸存者，也是拯救者。

田代修三在10年前於岩手縣的山田町立船越小學擔任校工，學校位於沿海邊，當時沒有任何防波堤等保護設施。地震發生後引發海嘯，校方收到預報警號，依校方平時的危機疏散程序，全校師生人員是走到附近的空地操場疏散而已，空地在地面水平線。

可是，當時田代修三察覺到異樣，發現剛剛地震發生，海面隨即湧起不尋常巨浪，非常高，他想到亡父，並在千鈞一發之際作出判斷，向校長提出不要到空地。

大家的救命恩人

幸而校長聽取田代修三的意見，校內136名學生及30多名教職員才成功保命。十年後，他重回舊地，分享了當時的情景，同時感謝亡父的教導。此外，一名當時小五學生已長大成人，現時已是21歲的大學三年級生，他跟爸爸永遠都不會忘記田代修三的果斷舉動。可點擊圖片了解更多︰

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責任編輯︰王明芳

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