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【My World】趙浚承由男團變單飛重新出發　Gary感激黃日華無私提攜

娛樂 15:40 2021/03/10

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趙浚承現由男團成個人歌手。（攝影：黃建輝）

13年前曾以組合Square出道的趙浚承 （Gary），離開男團後以個人身份再出發，為了再戰樂壇，花了一年時間秘密練肌，並轉走韓國Oppa路線，Gary自己作曲的《My World》，希望讓大家重新認識他的熱誠。

放下組合成員身份，在樂壇從新出發，Gary坦言不敢想得太多。「因為這些年來經歷了太多，明白到很多事不用去想結果，最重要是過程，盡了自己能力和責任，便已無憾。」

Gary希望大家看到其努力。（攝影：黃建輝）

以個人身份出歌，Gary帶來一首中慢板的《My World》，希望展示自己對歌唱的熱誠。Gary稱：「以前在組合年代，未必會留意個人特色，至現在個人發展，首先想令大家多聽到我的聲音和能力。」

回望多年娛圈路，Gary深感獲不少前輩扶持。「我是好幸運的人，每個階段都得到不少人扶我一把，如2015年獲內地導演賞識，讓我去參加《星光大道》比賽，並獲得季軍，令我演藝上增加信心。」

新歌《My World》。

另外，Gary亦很感激黃日華提攜。「因為明星足球隊認識華哥，他常給機會我在比賽中場唱歌，也因此多了不少表演機會。當然，譚校長（譚詠麟）亦一直好支持我，不少巡唱都帶我做嘉賓，也要感謝公司老闆肯再簽我，更提供許多資源去做歌。」對於每個支持自己的人，Gary都放在心裡無言感激。

記者：區家歷

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