【海洋公園】劉鳴煒：重生方案接滑雪場﹑飛索等合作建議　公園暫無Plan B有信心撥款獲批

▲ 海洋公園。（經濟日報資料圖片）

海洋公園今年1月公布「重生方案」，擬改變收費模式，並引入第三者伙伴在園內營運遊樂設施等，財委會將審議涉款逾67億元的方案。海洋公園主席劉鳴煒指，已接獲不同合作查詢，包括滑雪場﹑飛索﹑影像視覺效果體驗服務等；又言公園暫無「Plan B（後備計劃）」，有信心撥款可獲財委會通過。

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劉鳴煒表示，公園重開後，營運表現及入場人次均理想，但承認公園以舊有經營模式營運，財務仍會面臨極大挑戰。

他指，自公園今年1月公布重生方案後，至今接獲不少有關承辦及營運公園設施的公司查詢，例如昨日（9日）有科技公司向公園查詢提供影像視覺效果體驗，亦有公司建議在園內辦室內滑雪場﹑戶外飛索等，形容各查詢內容的性質及多元化，令他對新方案有信心，但合作詳情須待立法會豺委會通過撥款通過後才可公布。

▲ 海洋公園主席劉鳴煒指，有信心公園重生方案撥款獲財委會通過。（陳國峰攝）

劉鳴煒指，公園重生方案是一個轉型的計劃，與上一次申請撥款不同，需要資金去過渡，目前沒有「Plan B（後備計劃）」。

被問及有無信心公園重生方案撥款能獲財委會通過，劉鳴煒說，撥款並非必然，近期邀請了議員及不同界別的人士入園視察，覺得他們反應正面，有信心撥款可獲通過。

對於有傳園方高層向立法會議員口頭承諾願以減薪來換取支持方案，劉鳴煒稱未有知悉有關情況，故不作評價。

他提及，自疫情以來，公園都有開源節流，即使重開後仍有此需要，但未必會從人力方面著手，而水上樂園亦需增聘多約400名人手，但需靠財委會通過撥款，希望議員支持。

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記者：陳曉瑩