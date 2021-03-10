學生因疫情無法回內地實習　港專校長陳卓禧︰以疫情常態化為基礎通關

▲ 全國政協委員、香港專業進修學校校長陳卓禧建議，以疫情常態化為基礎，處理好兩地人員通關安排，為到粵港澳大灣區創業、就業和實習的香港青年建立「藍天通道」。（經濟日報資料圖片）

全國政協委員、香港專業進修學校校長陳卓禧指，受前年的反修例風波及去年的疫情影響，他們學校組織的學生交流和實習活動，連續兩年沒法舉行，他預料，據當前形勢，今年亦無法進行交流計劃。

他舉例指，為幫助香港青少年融入大灣區，華潤旗下的太平洋咖啡和港專學院，合作推出「『衝出夢想』大灣區咖啡創業培訓計劃」，協助港青在大灣區創業，該計劃原先只計劃招收30人，但最後吸引近800名青年報名，經3輪遴選後，30名入圍者已進行接近半年的培訓，但因封關的關係，原定在內地的培訓和實習內容，包括項目中創業的部分未能如期展開。

陳卓禧建議，以疫情常態化為基礎，處理好兩地人員通關安排，為到粵港澳大灣區創業、就業和實習的香港青年建立「藍天通道」，讓有心的香港青年到大灣區感受祖國的一片藍天。他表示，不少香港基層青年缺乏足夠向上流動的機會，灣區為他們帶來很多新機遇。

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責任編輯︰尹櫻霖