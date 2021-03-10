【311地震十年】愛妻被海嘯捲走下落不明　癡情夫7年來每周潛水搜索遺體

▲ 高松康雄在日本311大地震痛失愛妻，7年來每周潛水搜索遺體。

本周四（11日）是日本311大地震發生十周年，雖然受地震及海嘯影響的地區漸漸重建，可是對在地震中喪失至親的人來說，他們的傷痛歷經多年亦難以痊癒。其中一名丈夫在當日痛失愛妻，妻子被海嘯捲走下落不明，他7年來每周潛水搜索遺體，只為能讓她「回家」。

海嘯捲走愛妻未發現遺體

綜合日本傳媒報道，2011年3月11日在日本時間下午2點46分，日本東北發生高達9級大地震，引發海嘯及福島第一核電廠洩漏核幅射，造成近二萬人死亡。現年64歲的高松康雄居於宮城縣，當年任職巴士司機的他送47歲的妻子高松祐子上班，她任職的銀行距離海邊僅100米。

▲ 現年64歲的高松康雄仍非常思念妻子。（影片截圖）

之後高松康雄便到醫院照顧外母，此時卻發生大地震，他立刻致電妻子，可是對方沒有回應。直至當日下午3時21分，他收到妻子傳來的最後短訊，寫著︰

你沒事吧？我想回家。

在仙台大學就讀的兒子向他報平安，可是他始終沒收到妻子的回覆。

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妻最後短訊︰我想回家

地震規模強大，高松康雄心急如焚，但無法到妻子任職的銀行了解她的安危。不久他得悉銀行職員在地震時逃到屋頂避難，不幸全被海嘯捲走。他到各個避難所及遺體安置處，希望能找到妻子的蹤影，卻總是失望而回。

最終高松祐子的喪禮於2011年12月舉行，高松康雄將在銀行廢墟中找到的妻子眼鏡及手機，一併放入墳墓內，獨欠妻子的遺體。半年後因為修墳的關係，他暫時將手機拿出來，意外發現妻子還有幾個未發出的短訊，包括「海嘯好可怕」、「你沒事吧？」、「海嘯已經蔓延到我的腳踝」。

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考潛水牌搜索遺骸7年

高松康雄非常思念妻子，決定自己搜索妻子的遺體。他於2014年考獲潛水牌照後，每周都會潛水試圖搜索妻子的遺骸，至今已潛水多達470次，每次約1至1個半小時。他還加入潛水團隊，協助搜尋仍未發現遺體的2500名失蹤者。

他尋找愛妻的故事被拍攝成紀錄片《帰りたい》（《我想回家》），即使多年來一直都沒有找到妻子，但他深信妻子就在附近，從沒有放棄的打算︰

我會一直潛水搜索，直至身體無法動為止。

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責任編輯：王明芳