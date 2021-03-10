【違禁聚令】工黨社民連遊行被指違禁聚令　8人罪成判監14天緩刑18個月

▲ 被告之一吳文遠(左二)及曾健成(右)今於東區裁判法院被裁定違限聚禁令罪成，獲判緩刑。王仁昌攝

020年五一勞動節，工黨及社民連為爭取失業援助金等勞工權益，從金鐘海富中心遊行至政府總部，期間李卓人、梁國雄、黃浩銘等8人被指違反限聚令，遭票控「參與受禁羣組聚集」罪。各人否認控罪，經審訊後今（10日）於東區裁判法院被裁定罪成。裁判官指，法例是為應對新冠肺炎疫情，有合理基礎，裁定條例合憲。裁判官又指遊行示威自由非絕對，當日遊行可能會誤導市民，罰款不足以反映嚴重性，遂判各被告監禁14天，緩刑18個月。

8名被告分別是郭永健、何偉航、黃浩銘、曾健成、麥德正、吳文遠、李卓人及梁國雄。他們各被票控1項「參與受禁羣組聚集」罪。傳票指，各被告於2020年5月1日上午約11時06分，在夏愨道海富中心外參與受禁群組聚集，違反預防及控制疾病（禁止群眾聚集）規例61A及62條。

裁判官今裁決時，指高級督察韋鑑洸供稱當日工黨及社民連一如以往遊行示威，8名被告在海富中心外分為兩組，每組4人舉橫額遊行及叫口號，4人之間的距離少於1.5米，兩組之間曾少於1.5米，他警告被告正進行受禁群眾聚集，惟各被告未有理會警告。

裁判官指，辯方盤問時，韋曾提到「今朝問返地面負責同事都唔記得」，惟翻查錄音及檢視上文下理後，裁判官認為韋所說的「今朝」，欲指當日早上。裁判官認為即使韋當日早上曾問及同事，做法不甚理想，亦不削弱韋的客觀描述，認為韋可信可靠。

裁判官續指，辯方指出案發時兩組人相距1.5米，惟裁判官認為兩組人一唱一和，指兩組人手持的橫額均印有工黨標誌，兩組人的示威口號均是關於失業、被限制示威自由的不滿以及對警方的不滿，兩組人亦共用示威物品及呼應對方口號。

裁判官指，考慮到該8人有共同目的、當時行為及共同出現歷時，裁定8人為1個群組，而該8人非受豁免群組或獲准批群組，行為已干犯參與受禁羣組聚集罪。

裁判官續指，有關條例是為了應對2019新冠肺炎疫情，並與個人權利取得平衡，並非欠缺顯然的合理基礎，裁定條例及警方的應用合憲，又指其他國家，例如英國，採用了更嚴苛的封城政策。

裁判官又指，就辯方提出辯解，指早前有人遊行時4人一組相距1.5米，警方未有發出傳票，因此各被告有合理期望，惟當日韋已多次發出警告，各被告只是自以為是，不聽勸阻，一意孤行，明知故犯，裁定8張傳票均罪名成立。

黃浩銘求情時指無情可求，但指裁判官的判刑不單是對他們，更是對香港和平示威的判刑，他會拭目以待。李卓人則指，為立法者濫用公權打壓言論自由，感到痛心。

裁判官判刑時指，遊行示威自由非絕對，即使行使示威權利，亦不可犯法，而當日遊行受到傳媒廣泛報導，可能會誤導市民，罰款不足以反映嚴重性，遂判各被告監禁14天，緩刑18個月。

另外，麥德正當日被發出告票後，未有出示身分及後被捕，麥早前承認沒有向獲授權人員出示身份證明文件罪，今被判罰款2,000元，須於14天內繳交。

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記者：王仁昌