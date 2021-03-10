香港研究協會調查稱六成九受訪者　贊成中央出手完善香港選舉制度

▲ 全國人大會議。

全國人大會議明日在北京閉幕，將審議關於完善香港特區選舉制度的議案，大幅改革特首選委會及立法會組成。香港研究協會本月初以隨機抽樣方式電話訪問，成功訪問了1008名十八歲或以上市民，並稱有約六成九受訪人士，贊成中央完善香港選舉制度，不贊成只佔兩成半。協會稱，這反映多數市民支持中央完善香港選舉制度的決定。



至於具體改革方案，協會稱有65%受訪者，贊成特首選委會由現時1200人，增至1500人，並加入港區全國政協委員、社團領袖等代表的建議，表示贊成「取消目前特首選委會中的117個區議會席位」更有63%。

立法會方面，62%受訪者稱，贊成立法會議席由70席增至90席，而部分議員可由選委會選出的建議，表示不贊成的則有30%。

另外，協會又稱，有71%受訪者「贊成」香港選舉制度的改革完善，有助保持香港長期繁榮穩定，不贊成佔21%，指這反映大多數市民認為，對香港選舉制度進行的改革完善，有利於香港長遠發展，落實「愛國者治港」原則對一國兩制的實施有正面影響。

香港研究協會負責人發稿稱，中央完善香港選舉制度的決定，有利於確保「愛國者治港」，保持香港繁榮穩定，因此得到多數市民的支持。認為港府必須全力配合，做好本地立法的相關工作，以堵塞現時選舉制度的漏洞。同時主動向市民做好解說，令市民深入了解完善選舉制度的必要性、正當性。

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責任編輯：李淇