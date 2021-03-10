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【消防年結】消防處去年接獲逾3.3萬宗火警召喚　處理7,500多宗新冠肺炎確診召喚

社會 20:15 2021/03/10

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消防處發表工作回顧。(資料圖片)

消防處今日（10日）發表的2020年工作回顧，去年共接獲33,632宗火警召喚，與按年下跌10.6%；當中三級或以上的火警有4宗，較2019年減少3宗，較矚目的火警為11月油麻地廣東道一宗一級火警，事件涉及多人死亡，事後處方成立了專責小組調查該宗火警發生及導致多人傷亡的原因。

消防處在去年防火巡查及執法方面，作出防火巡查370,455次、發出「消除火警危險通知書」6,141張、檢控808宗。至於危險品管制方面，消防處的打擊非法燃油轉注特遣隊於2020年的工作概略如下：巡查879次、突擊行動102次、處理投訴個案214宗、檢獲非法燃油235,272公升、檢控81宗。

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去年救護召喚總數達689,788宗，按年下跌16.1%，其中緊急救護召喚佔640,236宗，按年下跌16.5%，當中94.1%能夠在12分鐘的目標召達時間內到達事故現場，較服務承諾的92.5%高1.6個百分點。

抗疫方面，消防處去年曾處理合共7,557宗新冠肺炎確診的召喚，涉及2,652名救護人員及37名消防人員，當中205人因曾處理病人而被安排接受檢查及病毒測試，而其中3名受感染的救護人員在接受治療後已康復出院。至於因曾處理病人而被送到檢疫中心接受檢疫觀察的人員則共有80人，並已全部完成檢疫觀察。

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記者：蘇文軒

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