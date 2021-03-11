【Dior+LV】奢華珠寶春夏爭妍鬥麗 Dior不規則美學Louis Vuitton簡約演繹
兩個同時在時尚界獨當一面的品牌，就連在製作珠寶方面的實力也不相下上，當這兩個月春夏季度時裝系列紛紛出籠之際，Louis Vuitton及Dior這兩個同屬LVMH集團會生金蛋的品牌，都同時推出了全新的珠寶系列。
即使不是珠寶世家，但在設計及鑲工上雙方都盡顯功架，Dior的珠寶更由Cara Delevingne親自演繹，話題性方面稍勝一籌。
Dior Gem Dior不規則美學
Dior早於3年前已開始找來英國超模Cara Delevingne當上品牌大使，全新珠寶系列再由Cara親身上陣演繹，絕對有一定叫座力。
說回Dior全新的Gem Dior系列，共有7款腕錶及11款珠寶。Victoire de Castellane是Dior的首位珠寶創作總監，在她為Dior效力的22個年頭裏，引用高級訂製服概念創作過無數叫人驚喜的設計。
Gem Dior系列以八角形及不對稱造型為設計主軸，鑲嵌於首飾中的寶石綻放出層次豐富的色彩，包括孔雀石、青金石、紅玉髓、粉紅色蛋白石及虎眼石，造型獨特的腕錶錶殼呈現出礦石的天然形態。
而Victoire構思的錶帶，造型是呼應Dior先生籌備高訂時裝展時，將布料樣品釘在紙張上的手法，有如波浪般起伏，這設計亦延伸至首飾之上，而且，錶帶所採用的全鉸接式設計，令這款珠寶腕錶可作開口手鐲佩戴。
Louis Vuitton Pure V簡約演繹
今回沒有品牌那辨色度極高的monogram花卉圖案，取而代之是從「Vuitton」而來的「V」字標誌，整個Pure V系列就如名字般純粹和直接，而且感覺更富時代感及更長青。
正如品牌的鐘錶和珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof所說︰「對於這個高級珠寶系列，我想表達V的精髓，我想把它重新演繹，使它更具現代感。靈感是來自Gaston-Louis Vuitton（創辦人Louis Vuitton的孫兒，於1936年掌管品牌）於1920至1930年代，在他行李箱上所放的極簡主義風格的『V』字簽名。」
她再補充，採取簡約的設計是因應時代女性對高級珠寶多變及多用途的需求，穿著晚裝、黑色高領上衣抑或西裝外套都沒問題。
Pure V的多款首飾只採用了白金、鑽石和黑瑪瑙3種素材，但「V」的中央飾有三角形鑽石，又或是當在「V」上鑲以長方形鑽石，每個尖端位置就要以尖形切割來配合，因此手工上需要花上更多工夫。
產品查詢︰Dior（800 969 886） / Louis Vuitton（8100 1182）
記者︰梁靜詩