【疫苗接種】學校教職員可集體預約接種疫苗　教育局促請學校鼓勵教職員接種

▲ 學校可安排教職員到指定疫苗接種中心集體接種。（曾耀輝攝）

教育局今日（10日）向全港學校發通告，公布學校教職員新冠疫苗接種安排，學校可選擇到15間接種中心集體預約接種疫苗。局方在信中表示，疫苗接種對經濟早日復蘇、生活回復正常至為重要，謹請學校通知所有符合資格優先接種疫苗的人士，並鼓勵他們接種疫苗。

教育局向全港中小學、幼稚園、特殊學校及非本地課程學校發信，指如學校有20名或以上的教職員計劃參與接種疫苗，除可個別透過疫苗計劃專題網站預約，或直接聯絡參與計劃的私家診所預約外，亦可選擇到隨函附上的15間社區疫苗接種中心集體預約接種疫苗，分別可供接種科興及復必泰疫苗。

局方指集體接種疫苗的名額有限，學校需在計劃接種疫苗目標日最少10天前，聯絡所屬高級學校發展主任或高級服務主任安排，預約確實後，局方會通知有關學校。優先組別人士到場須出示如職員證等印有姓名的身分證明文件，以顯示他／她屬於某優先組別，如沒有上述文件人士，可出示已填妥和由學校蓋章的僱主信件。

局方指，已獲界定為接種新冠疫苗優先組別的「學校教職員」，包括所有幼稚園（包括幼稚園暨幼兒中心）及中小學（包括特殊學校及提供非本地課程學校）及其宿舍部的全體教職員，即為學校及學生提供服務的教學人員及非教學人員。

局方列舉優先接種人士包括教師、行政主任、文書人員/助理、校工、炊事員、校巴司機、學校私家小巴司機及跟車保姆、實驗室技術員、社會工作者、教育心理學家、言語/物理/職業治療師、護士、及屬於社會工作主任、社會工作助理及福利工作員職系的宿舍部員工，以及負責教導學生的課外活動導師等。

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責任編輯：馮琪雅