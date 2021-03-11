【明星扮靚】葉翠翠輕鬆73天減10磅　靚媽騷成果：需要堅持和決心【內附餐單】

▲ 葉翠翠靠吃街頭小吃成功減肥。

現年39歲的香港小姐葉翠翠，於6年前與周曉東拉埋天窗，夫妻恩愛共育有三名兒子。葉翠翠雖然已是三孩之母，近日努力減肥喜見成果，終於重拾纖腰。

原來靚媽葉翠翠除靠做運動Keep fit外，亦有靠節食瘦身。近日她於個人社交平台分享自家減肥餐單，當中竟然有街頭小吃煎釀三寶及牛油煉奶多士，食物十分豐富，令網民們大感好奇。

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▲ 靚媽葉翠翠成功回復纖瘦身型。（取自Facebook）

葉翠翠減肥餐單

轉型做KOL的前港姐冠軍葉翠翠，自去年12月23日開始進行減肥，於家裡添置跑步機狂操，用了73天的成功瘦身10磅。

除了運動外，翠翠也在食物方面配合，並有自家的減肥餐單。她在昨日（3月10日）於社交平台貼出3張食物照，並分享減走10磅的餐單，相中的食物包含煎釀三寶及多士這類煎炸食物，另外飲品方面有豆漿、奶茶。

翠翠一天的餐單如下：

早餐：牛油煉奶多士，奶茶。

下午茶：煎釀三寶和桑寄生茶。

晚餐：腸粉、豆漿和豆腐花，全部走糖。

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翠翠成功減走10磅

另外，葉翠翠在前日（3月9日）也分享減肥餐單，當中早餐與午餐「合拼」為一餐，包括奶茶半杯走糖和花生醬煉奶多士，

至於第二餐就較簡單，以兩隻蛋加配一杯桑寄生茶，茶裡另加高麗參和人參，似乎減肥之外，翠翠亦很注重養生。

從食物照所見，她沒有特別的戒口，不過份量不是太多，都是輕食為主。

早前，葉翠翠更於IG分享減肥成功的效果，上載她穿運動Look的照片並寫：「減走10磅肥肉唔係好難，但真係需要堅持和決心！生咗3個都可以做得到，大家努力。」當中展現纖腰兼腹肌，網民留言大讚她：「由心講句犀利」、「好叻，真的要堅持和決心」

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責丈夫減肥失敗

育有3子的葉翠翠近年轉型做媽咪界KOL，人氣高企。身為人氣靚媽的葉翠翠亦不時在社交平台晒一家生活照，非常溫馨。不過於3月1日，葉翠翠罕有公開吐苦水，由此惹來家變揣測。

不過事隔數日，葉翠翠連出兩個Post力證家庭幸福，並剖白「好失望」背後的所指是何事。

其中一個「失望」的原因與減肥有關，她續稱：「至於爸b 呢。減肥失敗，半夜食雪條食薯片飲汽水，又懶唔做運動，佢話係幸福肥喎，真係想一錘打扁佢肚腩。係絕望唔係失望，搞到我啲說服力低晒，連自己老公都減唔到個大肚腩叫人哋點信我啫。講明先呀，係爸b 拒絕減肥，唔係我啲方法唔得。」

之後，她又再出另外一Post「投訴」老公：「放工返屋企就即刻食雪條，就算一日一條都冇問題，一日4條就有問題。決定今日開始練習還原靚靚拳，一拳打扁佢個肚腩，練成再教大家。」原來夫妻間感情好，只在減肥路上出現「分歧」。

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