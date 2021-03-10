【入境限制】跨境小學生網課上足一年　北區學校對通關復課願望濃烈

▲ 中學高年級跨境生曾於去年5月短暫恢復到港上課。（政府新聞處圖片）

新冠肺炎疫情緩和，消息指，深圳市擬放寬境外人士入境深圳後的隔離限制，由原來「14+7」改為只需隔離14天，有北區小學校長指小學跨境生自去年2月起一直上網課，一年多時間實體面授課「真空」，對學生身心影響難以評估，冀兩地在考慮疫情因素及處理通關問題後，可盡快讓跨境生復課，學界亦會盡量配合。

北區小學校長會主席梁志文表示，至今未獲悉兩地通關消息，但從教育角度，有較多跨境生的北區中小學，對通關復課的願望均十分濃烈，除中學高年級跨境生曾在去年5月短暫復課外，小學由去年2月起至今一直上網課，已有一年多時間「真空」，目前只有小部分跨境生最近見本港疫情緩和，才來港到親友家暫住，恢復到校上面授課。

梁志文指，網課除有礙學生專心上堂、影響學習成效，亦會影響其心理及社交需要等，而且跨境生家長陪伴在側，身兼教師及訓導主任等，亦會影響親子關係，形容跨境生通關復課的需求甚大，「級級都咁需要（復課）」。

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責任編輯：馮琪雅