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【入境限制】有港商熱切期待縮短隔離時間　稱可恢復商貿往來

社會 20:39 2021/03/10

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消息指港人入境深圳隔離時間由21日縮短至14日（資料圖片）

新冠肺炎疫情逐漸放緩，目前港人如入境深圳，需集中隔離14天再納入7天社區管理。有消息指，深圳市擬放寬境外人士進入深圳後的隔離限制，由原來的「14+7」改為只需隔離14天。有港人表示收到相關消息，並表示熱切期待；亦指感覺到內地人士對相關安排沒有抗拒。

從事化妝品貿易生意的梁先生，經常先來往深圳，惟因為深圳市的隔離限制令他來回深圳的次數大大減少。現時在香港的他本來在今周前往深圳，但稱收到相關消息，因此改為下周才前往深圳。他表示，他及身邊經常來往深圳的朋友對放寬限制安排表示熱切期待，認為縮短7日的做法對他們商人而言更為方便。

梁先生續指，港人及內地人對相關限制表示理解，明白措施希望阻止疫情擴散，今次有可能縮短7日對國內人士而言沒有太大抗拒，因他們對國家把關工作很有信心，亦認為14日已經安全。

他亦提到，他的朋友認為前往內地之前需接種疫苗，因內地或可能有零聲個案或隱形患者，接種疫苗後便可保護自己的同時亦可保護社區。

深圳市前海雲端容災信息技術有限公司創始人李德豪表示，縮短7日的做法「當然非常方便」，認為可以幫助恢復商業往來。

【入境限制】消息：港人入境深圳隔離時間由21日縮短至14日。詳情即看：【下一頁】

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記者：曾卓鋒

 

 

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