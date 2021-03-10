  • 20°C
香港時間 : 2021310日 (週三) 22:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

考評局明年起委任1名教育局人員任各科審題委員　傳今屆DSE歷史科4名委員由教局提名

社會 21:21 2021/03/10

分享：

熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

有傳今屆文憑試歷史科審題委員至少2人為教育局人員。（資料圖片）

去年中學文憑試（DSE）歷史科試題風波後，考評局將於明年起落實委任1名由教育局提名的課程專家，擔任各科審題委員會的「當然委員」，但有匿名投訴指，今屆文憑試歷史科審題委員會，有「一半以上的人都是教育局的人」，當中至少2人為現職教育局人員。

考評局及教育局回覆查詢時，未有回應名單真確與否，強調審題委員會工作屬高度機密，如有違反考評局條例的保密條文，一經定罪可判罰款及監禁6個月。

文憑試各科均設審題委員會，一般由最少5個職位組成，包括1名試卷主席、2名審題員、1名擬題員及考評局負責該科的科目經理。據報引述匿名投訴指，今年文憑試歷史科審題委員會名單之中，有4人由教育局提名，其中2人姓名與現職教育局人員相同。

教育局回覆表示，文憑試各科審題委員會的成立由考評局主導，因應2020年文憑試歷史科卷一考試出現偏離課程及評估指引的試題後，考評局已採納其內部調查和教育局的專責小組的建議，制定多項措施以改進擬題程序，包括邀請教育局的課程專家以「當然委員」的身分參與各審題委員會，務求考評能配合課程的宗旨及目標。

考評局回覆表示，據考評局早前內部檢討及考慮教育局專責小組建議，考評局將由2022年文憑試起，落實改善文憑試擬卷機制的多項措施，包括就每個甲類科目「審題委員會」委任1名由教育局提名的課程專家擔任當然委員。考評局強調審題委員會工作性質屬高度機密，在考試前或後，委員會成員的任命或相關資訊均必須保密，以免有關人士受到滋擾，亦避免引起公眾人士質疑公開考試之保密工作，以維護文憑試之公平公正。

另外，按考評局早前內部檢討及考慮教育局專責小組之建議，考評局會成立由考評局高層及課程發展議會和教育局代表組成的「仲裁委員會」，處理擬卷過程中出現但考評局內部審議時未能解決的爭議等。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅

歷史科 DSE 考評局‎ 教育局

最高瀏覽

【上車必睇】租置公屋申請資格一文看清　「最強呼吸PLAN」首期$7,000做業主
今日 11:25
【上車必睇】租置公屋申請資格一文看清　「最強呼吸PLAN」首期$7,000做業主
【明星豪宅】為金燕玲租住清水灣豪宅養病　蘇施黃2500呎大屋曝光【有片】
13:02 2021/03/09
【明星豪宅】為金燕玲租住清水灣豪宅養病　蘇施黃2500呎大屋曝光【有片】
【虐殺女童】女童暈倒前發抖最後一句說話「我好驚」　繼母女兒作供指小兄妹吃糞便
今日 13:03
【虐殺女童】女童暈倒前發抖最後一句說話「我好驚」　繼母女兒作供指小兄妹吃糞便