DSE審題委員會必然委任1名教育局專家　傳歷史科4名委員皆由教局提名

▲ 有傳今屆文憑試歷史科審題委員至少2人為教育局人員。（資料圖片）

去年中學文憑試（DSE）歷史科試題風波後，考評局將於明年起就各科「審題委員會」委任1名由教育局提名的課程專家擔任「當然委員」，但有匿名投訴指，今屆文憑試歷史科審題委員會，有「一半以上的人都是教育局的人」，當中至少2人為現職教育局人員。

考評局及教育局回覆查詢時，未有回應名單真確與否，強調審題委員會工作屬高度機密，如有違反考評局條例的保密條文，一經定罪可判罰款及監禁6個月。

文憑試各科均設審題委員會，一般由最少5個職位組成，包括1名試卷主席、2名審題員、1名擬題員及考評局負責該科的科目經理。據報引述匿名投訴指，今年文憑試歷史科審題委員會名單之中，有4人由教育局提名，其中2人姓名與現職教育局人員相同。

教育局回覆表示，文憑試各科審題委員會的成立由考評局主導，因應2020年文憑試歷史科卷一考試出現偏離課程及評估指引的試題後，考評局已採納其內部調查和教育局的專責小組的建議，制定多項措施以改進擬題程序，包括邀請教育局的課程專家以「當然委員」的身分參與各審題委員會，務求考評能配合課程的宗旨及目標。

考評局回覆表示，據考評局早前內部檢討及考慮教育局專責小組建議，考評局將由2022年文憑試起，落實改善文憑試擬卷機制的多項措施，包括就每個甲類科目「審題委員會」委任1名由教育局提名的課程專家擔任當然委員。考評局強調審題委員會工作性質屬高度機密，在考試前或後，委員會成員的任命或相關資訊均必須保密，以免有關人士受到滋擾，亦避免引起公眾人士質疑公開考試之保密工作，以維護文憑試之公平公正。

另外，按考評局早前內部檢討及考慮教育局專責小組之建議，考評局會成立由考評局高層及課程發展議會和教育局代表組成的「仲裁委員會」，處理擬卷過程中出現但考評局內部審議時未能解決的爭議等。

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責任編輯：馮琪雅