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【新冠肺炎】有學校污水渠疑驗出新冠病毒　發通告指曾訪校人士須兩天內強制檢測

社會 21:43 2021/03/10

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中華基督教青年會小學向家長發通告，指學校於14天內有回校的學生、全體教職員及曾逗留2小時或以上的人士，均屬強制檢測人士，須於3月11日及12日完成檢測。(資料圖片)

本港新冠肺炎疫情未止，衞生署疑今日於多所學校污水渠道抽樣本，並驗到陽性病毒。元朗悦恩區議員康展華於今(10日)在社交網站上表示，天富苑內4所中、小學今日收到教育局通知，須於14日內(由2月24日至3月9日)，曾到訪學校的人士須在2天內作強制檢測。

其中中華基督教青年會小學向家長發通告，指學校於14天內有回校的學生、全體教職員及曾逗留2小時或以上的人士，均屬強制檢測人士，須於3月11日及12日完成檢測。

中華基督教青年會小學向家長發通告，指學校於14天內有回校的學生、全體教職員及曾逗留2小時或以上的人士，均屬強制檢測人士，須於3月11日及12日完成檢測。(資料圖片)

康展華表示，巴倫長老會耀道小學亦發出緊急通知，指由於今早衞生署於學校污水渠道抽樣本，驗到有陽性病毒，學校突發安排於3月11日及12日兩天，停止所有實體課和zoom課；由2月24日至3月9日曾回校上課的學生都要去做檢測，包括老師和學生。學校於3月11日及12日上午9時至下午6時會有流動檢測站，建議回校做檢驗，學校可直接取得報告；而其餘的中小學，亦作類近安排。

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責任編輯：洪芷晴

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