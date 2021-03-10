【入境限制】港人赴深圳減隔離日子至14天　議員冀能逐步放寬限制

▲ 有議員認為，深圳放寬限制是好開始，建議港府也相應放寬，吸引內地人來港刺激經濟。（資料圖片）

目前港人入境深圳，需要集中隔離14天，再納入7天社區管理，合共21天，但消息指，深圳市擬放寬境外人士，包括港人的隔離限制7天至14天。有立法會議員認為是好開始，冀港府能相應調整隔離措施，令更多內地人願意來港。

身兼港區人大代表的立法會議員田北辰表示，港人以往赴深圳需要隔離21天，是因為香港疫情較內地嚴重，所以今次深圳放寬隔離限制是一個好開始，期冀日後能夠逐步放寬，減少港人的隔離日子，甚至能夠放寬酒店隔離，至家居隔離。

田北辰又指出，目前中港兩地實施的隔離措施，有7天差距，但內地入境人數是「一池死水」，因為不願意來港時接受隔離。他建議，隨着深圳放寬7天至14天，香港也能相應地，將內地抵港人士的隔離日子放寬7天，從而令內地人士願意來港，改善香港經濟。

立法會議員、經民聯主席盧偉國亦指，隨住香港疫情紓緩，香港到深圳和廣東省後的相關隔離檢疫措施，是應該有所調整，但關鍵在於香港疫情受控。

他認為，深圳放寬隔離措施，對需要赴內地的港人有幫助，包括商界，希望在「疫苗 + 檢測」的努力下，令香港疫情受控，從而持續放寬檢疫措施。他更建議實行「疫苗通關通行證」，讓已接種疫苗並持陰性檢測結果的港人，可以免隔離赴內地。

【入境限制】消息：港人入境深圳隔離時間由21日縮短至14日。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳宛彤