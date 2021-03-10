回應企業對本港法律及爭議解決樞紐憂慮　鄭若驊：香港地位絕不可被取代

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對於有報道指企業對選擇香港作為法律及爭議解決樞紐表示憂慮。律政司司長鄭若驊發表網誌稱，香港在「一國兩制」下擁有特別的地位，並且為香港帶來了獨特的優勢，強調「地位絕不可被取代」。

鄭若驊指，香港一直是提供國際法律及爭議解決服務的首選地，本港法律素來以可預測和穩定而聞名，在很多國際商業交易中被選用為適用法律。

對於有媒體提及某些國際企業考慮「將香港從法律合同中剔除」，為了向國際社會肯定香港仍是提供促成交易及爭議解決服務的不二之選，亞洲國際法律研究院上月26日舉辦了一場網上研討會，探討香港作為促成交易和爭議解決服務中心的重要性，認為相關討論，展示了香港得以成為國際法律樞紐，是建基於強大的根基，包括穩定的營商環境、資金自由流通、低稅率及簡單稅制，最重要的還有穩健的法律制度。



鄭若驊認為，香港的法律地位的獨特，亦可是「一帶一路」及大灣區帶來的機遇。她以大灣區為例，在深圳前海註冊的香港企業，可選擇香港法律作為其合同的適用法律。本港律師亦可通過特設考試獲取內地執業資格，在大灣區提供法律服務。

鄭若驊指，香港法律和爭議解決服務享譽國際，儘管未來充滿挑戰，但認為香港可繼續提供全面的卓越服務，並且是連繫全球人才與商貿的理想地點。總括而言，香港擁有完善的金融和法律架構、商機無限和優秀的專業人才，地位絕不可被取代。

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責任編輯：李淇