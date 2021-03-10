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DSE將設試卷預覽委員會由考評局高層組成　與教育局共組仲裁委員會掌最終決定權

社會 22:54 2021/03/10

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考評局明年起將設立由考評局高層組成的「試卷預覽委員會」，以及由考評局及教育局等代表組成的「仲裁委員會」。（資料圖片）

2020年中學文憑試（DSE）歷史科試題風波後，考評局明年起落實改善文憑試擬卷機制的多項措施，包括設立由考評局高層組成的「試卷預覽委員會」，以及由考評局高層、課程發展議會和教育局代表組成的「仲裁委員會」，處理考評局內部審議時未能解決的爭議。

據考評局近日向立法會提交的「文憑試試卷製作流程表」顯示，在擬定試題後的審題階段時，由新設立的試卷預覽委員會「預覽試卷草稿」；同時增設審題仲裁委員會，負責「審議並決定任何未能解決的試題分歧或爭議」；審題委員會委員對審題過程的意見亦要回饋予考評局高級管理人員，其後才進入審核試卷及預備試卷付印等階段。

考評局回覆表示，根據早前考評局內部檢討及考慮教育局專責小組之建議，考評局將由2022年文憑試起，落實改善文憑試擬卷機制的多項措施，包括就每個甲類科目「審題委員會」委任1名由教育局提名的課程專家擔任當然委員；把預覽試卷草稿的機制進一步優化，設立「試卷預覽委員會」，成員包括公開考試總監、評核發展部管理人員及相關科目經理，預覽試卷草稿並提出意見；並會成立由考評局高層及課程發展議會和教育局代表組成的仲裁委員會，處理擬卷過程中出現但考評局內部審議時未能解決的爭議等。

考評局向立法會提交的文憑考試試卷製作流程表。（立法會文件截圖）

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責任編輯：馮琪雅

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