【通識改革】新通識科課程考評最終修訂內容料5月左右公布　6月展開師訓

▲ 新通識科課程考評最終修訂內容料於5月左右公布。（資料圖片）

高中通識科改革目標9月實施，「課程發展議會—考評局重新冠名科目委員會」今日（10日）開會討論上周完成的學界調查，委員會主席劉智鵬表示，新科目名稱仍有待研究，最終要由課程發展議會拍板，預計5月前後公布課程框架及考評模式最終修訂內容，料與早前公布的建議課程內容相若，但至於是否加入多項選擇題（MC），仍有待考評局研究。

劉智鵬形容學界反映正面，對於新課程框架「大致上接受到」，一般認為能夠釋放學生學習壓力，對於將評級簡化為「達標」與「不達標」的爭議不大。

他指，問卷結果反映學界部分人亦支持加入MC，考評局將推出試卷樣本，由當局考慮專業因素，研究是否有需要加入MC，目前尚未有結果。

他稱有信心在9月落實新課程，直言出版社未必有充足時間出版教科書，又認為科目改革後，考評模式改變，未必認為出版新通識書是有利可圖，認為教師可沿用部分重疊或類近課題的教科書。

他預計當局將於6月就新加入的課題展開教師培訓，首個主題「『一國兩制』下的香港」其中「香港問題的由來（3個不平等條約及其背景）和回歸歷程」，將由本身是歷史學家的劉智鵬親自主講。

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記者：馮琪雅