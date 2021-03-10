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【疫苗接種】科興疫苗整體接種率72%較昨日回升　7人接種後不適送院2人須留院觀察

社會 23:22 2021/03/10

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政府晚上公布，今日(3月10日)約有10,900名市民接種第一劑科興疫苗，當中約7,800人在八間社區疫苗接種中心接種，而約2,600人則在私家醫生和診所接種。(經濟日報資料圖片)

政府晚上公布，今日(3月10日)全港共有約16,800名市民接種了第一劑新冠疫苗，累計接種約130,500人。

首日開始在社區接種的復必泰疫苗，全日有約5,900人於七間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，整體接種率則約為91%。

至於科興疫苗，全日約10,900名市民則接種第一劑科興疫苗，約7,800人在八間社區疫苗接種中心接種，整體接種率約為72%；餘下約2,600人則在私家醫生和診所接種。

目前累計約130,500人接種了第一劑疫苗，其中約121,500人接種了科興疫苗，約9,000人接種了復必泰疫苗。

目前累計約130,500人接種了第一劑疫苗，其中約121,500人接種了科興疫苗，約9,000人接種了復必泰疫苗。(資料圖片)

另外，政府公布，3月9日共有7宗由社區疫苗接種中心送院個案。個案詳情如下：

元朗體育館社區疫苗接種中心(復必泰疫苗)

  • 於3月9日，一名48歲女子接種疫苗後，感到胸部不適及喉嚨腫脹。她於上午9時22分被送往博愛醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

香港中央圖書館社區疫苗接種中心(科興疫苗)

  • 於3月9日，一名61歲男子接種疫苗後，出現高血壓及面紅。他於上午9時55分被送往律敦治醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

源禾路體育館社區疫苗接種中心(科興疫苗)

  • 於3月9日，一名79歲男子接種疫 苗後，出現心悸及感到暈眩。他於上午10時59分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察

曉光街體育館社區疫苗接種中心(復必泰疫苗)

  • 於3月9日，一名62歲男子接種疫苗後，感到頭痛及出現高血壓。他於下午5時58分被送往聯合醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

龍琛路體育館社區疫苗接種中心(復必泰疫苗)

  • 於3月9日，一名49歲男子接種疫苗後，感到頭痛及暈眩出現高血壓。他於下午5時03分被送北區醫 院，情況穩定。經治療後，無須留院。
  • 於3月9日，一名53歲男子接種疫苗後，感到胸部痲痺。他於下午3時正被送往北區醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察

林士德體育館社區疫苗接種中心(科興疫苗)

  • 於3月9日，一名42歲男子接種疫苗後，感到喉嚨不適。他於下午1時47分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

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責任編輯　洪芷晴

 

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