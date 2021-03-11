【強制檢測】天水圍天富苑4學校、西營盤Ursus Fitness納強檢　學校仍可進行面授課堂

▲ 天水圍天富苑。資料圖片

政府深夜公布3月10日有2幢大廈、1間健身中心及天水圍天富苑內４所中小學校被納入強制檢測公告。新增強檢大廈包括將軍澳厚德邨德安樓、 西營盤第三街真光大廈。

由於西營盤薄扶林道64-68號地下2-4號舖Ursus Fitness，短時間內出現多宗確診個案，該健身中心的訪客及工作人員可能會有較高的感染風險，因此有關人士須進行強制檢測。

政府又指，早前在天水圍天富苑範圍排出的污水中抽取樣本作檢測，發現樣本檢測持續呈陽性。包括較早前已經納入強制檢測的齊富閣、善富閣、逸富閣及雅富閣，以及區內4所學校：金巴崙長老會耀道小學、中華基督教青年會小學、天水圍循道衞理中學、中華基督教青年會中學。

由於4幢住宅樓宇及4間學校至現時為止，均未有任何確診個案，因此，經風險評估後，4間學校仍可進行面授課堂。但為審慎起見及讓校內各師生及職員安心，相關學校會被納入強制檢測公告。

政府將於相關學校內設立4個臨時採樣站，提供快速抗原測試，以及採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本作檢測。快速抗原測試在約30分鐘內得出結果，有助盡快找出患者，切斷傳播鏈。

強制檢測公告下，任何在2月25日至3月10日期間曾身處任何納入強檢公告地方超過2小時的人士，包括但不限於住客、訪客、工作人員及就讀的學生，須於3月12日或之前接受檢測。受檢人士若在3月8日至10日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

政府3月11日除在上述天水圍的學校設置流動採樣站外，也會在將軍澳厚德邨為須接受強制檢測的當區居民及工作人員增設流動採樣站。

3月10日納入強制檢測公告的大廈名單如下：

A. 新增一宗或以上確診個案的大廈

1. 將軍澳厚德邨德安樓

2. 西營盤第三街100-106號真光大廈

B. 出現一宗或以上確診個案的場所

1. 西營盤薄扶林道64-68號地下2-4 號舖Ursus Fitness

C. 污水檢測持續陽性--天水圍天富苑4所學校

1. 金巴崙長老會耀道小學

2. 中華基督教青年會小學

3. 天水圍循道衞理中學

4. 中華基督教青年會中學

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責任編輯 李志強