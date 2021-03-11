【口罩防疫】Ursus Fitness爆疫10人中招　健身室影片揭有人運動時拉低口罩

▲ Ursus Fitness健身室影片揭有人運動時拉低口罩。

本港新冠肺炎疫情持續，其中Ursus Fitness累計 10名員工及顧客感染，包括一名健身教練。同時，又有網民發現Ursus Fitness Facebook專頁曾分享客人運動的影片，可見有人運動時拉低口罩至下巴。

影片於Ursus Fitness Facebook專頁發佈，片中一名女客人疑與教練練習打拳，但二人均把口罩拉低至下巴。

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口罩拉至下巴可增染疫風險

衞生防護中心昨表示，Ursus Fitness 的27歲健身教練（個案編號：11129）屬源頭不明個案，最後上班日期為3月9日。在跟進其個案的流行病學調查最新資料顯示，位於西營盤薄扶林道 64-68 號地下2-4 號鋪 Ursus Fitness 再出現9宗涉及員工及顧客的初步確診個案，中心正跟進調查個案的感染是否有關聯，以阻截病毒進一步擴散的潛在風險。

衞生防護中心並呼籲曾於3月1日至10日到訪 Ursus Fitness 的人士盡快致電中心熱線2125 1111或2125 1122，以便中心進行流行病學調查及接觸者追蹤工作。

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責任編輯：羅嘉欣