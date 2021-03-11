【新冠肺炎】新增7間餐廳曾有確診者到訪　58歲男患者橫跨3區食勻6間餐廳

▲ 新增7間餐廳曾有確診者到訪，58歲男患者曾赴6間餐廳。

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心公布昨日（10日）新增8宗確診個案，其中2宗為輸入個案，3宗為源頭不明的本地個案。衞生防護中心昨更新確診者潛伏期行蹤表，再增7間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增7間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

觀塘 瑞和街市政大廈 南園餐廳 02/03/2021 11123

油尖旺 歐亞銀行大廈 頤東酒家 03/03/2021 11128

油尖旺 僑熹樓 翡翠海鮮酒家 06/03/2021 11128

深水埗 喜韻商場 意樂餐廳 05/03/2021 11128

深水埗 怡高工業中心 泰華食堂 05/03/2021 11128

葵青 華景商場 百份百餐廳 01/03/2021 11128

葵青 新都會廣場 敏華冰廳 07/03/2021 11128

當中，個案編號：11128為58歲男患者，於3月3日出現發燒，8日遞交樣本，其後確診。病人為一名公司管理人員，最後上班日期為3月5日。他曾於潛伏期及出現病徵後去過6間餐廳，主要包括油尖旺、深水埗及葵青區。

另個案編號：11123為26歲男患者，他於2月21日出現發燒，3月3日到基督教聯合醫院急症室求醫，同日入院接受治療。他於3月8日抽取樣本，其後確診。病人為香港心理衛生會賽馬會的活動助理，最後上班日期為3月2日。他曾在3月2日時到訪過瑞和街市政大廈的南園餐廳。

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責任編輯：楊宛茜